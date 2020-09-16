Анонсы: Недорогой смартфон Vsmart Joy 3+ представлен официально

16.09.2020, MForum.ru

Вьетнамская компания Vsmart пополнила свое портфолио недорогим смартфоном Vsmart Joy 3+, который производитель оценил в 9 990 рублей. Однако это не помешало этой новинке получить привлекательный набор спецификаций, включая производительное железо, поддержку NFC и емкий АКБ.

В активе Vsmart Joy 3+ присутствуют 6,52-дюймовый дисплей разрешением 1600 x 720 точек, чипсет Snapdragon 632, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера (13+8+2 Мп), фронтальная камера разрешением 8 Мп и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Как уже упоминалось, Vsmart Joy 3+поддерживает NFC, дактилоскопический сенсор разместился на задней панели. Купить Vsmart Joy 3+ можно будет на AliExpress Tmall и всех крупных торговых сетях. Дата начала продаж пока не объявлена.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации Vsmart

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