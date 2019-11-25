Анонсы: В России начались продажи смартфонов VinSmart

MForum.ru
25.11.2019,
Вьетнамская компания VinSmart объявила о доступности линейки смартфонов Vsmart на российском рынке. Дебют новинок состоится в магазинах партнёров — в «Связном», Tmall и «Онлайн Трейд». В ближайшие дни аппараты появятся в ассортименте «Беру», OZON.ru, «М-Видео», а также у ряда региональных партнеров.
Продукция VinSmart представлена в России 4 моделями: Vsmart Bee, Vsmart Star, Vsmart Joy 2+ и флагманом Vsmart Live, оснащенным основной камерой разрешением 48 Мп (+вспомогательные сенсоры 5 и 8 Мп) и чипсетом Snapdragon 675. Фронтальная камера базируется на 20 Мп сенсоре. Vsmart Live оснащен 6,2-дюймовым дисплеем разрешением 2232 x 1080 точек с защитным стеклом Asahi Glass и встроенным дактилоскопическим сенсором, 4/6 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (без возможности расширения) и аккумулятором емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой mCharge 3.0. ОС – чистая Android 9.0 Pie с обновлением до Android 10. Цена Vsmart Live составит 14 990 и 16 990 рублей за версии с 4 и 6 Гб ОЗУ, соответственно. Стоимость Vsmart Bee и Vsmart Star, составит 4 990 и 6990 рублей, соответственно. Vsmart Joy 2+ будет доступен в версиях с 2 и 3 Гб ОЗУ, оценёнными в 9 990 и 11 990 рублей соответственно.
© Антон Печеровый,
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