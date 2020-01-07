Анонсы: Vsmart Active 3 представлен официально

MForum.ru
07.01.2020,
Вьетнамская компания Vingroup анонсировала смартфон Vsmart Active 3, оснащённый строенным модулем тыловой камеры. Разрешение основного сенсора новинки составляет 48 Мп. В качестве вспомогательных используются сенсор разрешением 8 Мп с широкоугольным объективом и 2 Мп датчик глубины сцены.
В активе Vsmart Active 3 присутствуют 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2340х1080 точек, 8-ядерный процессор (модель чипсета не уточняется), 4/6 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 16 Мп выдвижная фронтальная камера, а также аккумулятор емкостью 4020 мАч. Дактилоскопический сенсор размещен на задней панели, цена и сроки начала продаж пока не объявлены.
© Антон Печеровый,
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