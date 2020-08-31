Анонсы: Vsmart Live 4 с АКБ 5000 мАч представлен официально

31.08.2020, MForum.ru

Вьетнамский производитель Vsmart представил смартфон Live 4. Новинка базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 675 и снабжена АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Разрешение 6,5-дюймового дисплея Vsmart Live 4 составляет 2340х1080 точек.

Спецификации Vsmart Live 4 включают в себя 4/6 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 13 Мп фронтальную камеру, а также QUAD-камеру в конфигурации 48 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп макро и 5 Мп сенсор глубины. Дактилоскопический сенсор разместился на задней панели. ОС – Android 10 с оболочкой VOS 3.0. Новинка уже появилась на домашнем рынке. Цена варианта с 4 Гб ОЗУ составляет 4 090 000 донгов, с 6 Гб ОЗУ – 4 490 000 донгов (эквивалент 13 / 14,5 тысяч рублей).