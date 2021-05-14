Анонсы: Infinix Note 10 и Note 10 Pro представлен официально

14.05.2021, MForum.ru

Компания Infinix (дочернее подразделение китайской компании Transsion Holdings, владеющей iTel Mobile, Tecno Mobile и Infinix Mobile) анонсировала смартфоны Note 10 и Note 10 Pro. Новинки получили большие 6,95-дюймовые дисплеи разрешением 2460x1080 точек, неплохую фоточасть и емкие батареи.

Спецификации Infinix Note 10 включают в себя чипсет MediaTek Helio G85, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру в конфигурации основной сенсор разрешением 48 Мп, 2 Мп макро и 2 Мп датчик глубины сцены, 16 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 5000 с быстрой зарядкой 18 Вт. Поддержка NFC не предусмотрена. Цена Infinix Note 10 начинается от $199.

Infinix Note 10 Pro построен на базе чипсета MediaTek Helio G95, оснащен 6 или 8 Гб ОЗУ, 128 или 256 Гб встроенной памяти, а его камера представлена 4-мя модулями, причем разрешение основного составляет 64 Мп. В качестве вспомогательных используются 8 Мп с широкоугольной оптикой, 2 Мп сенсор глубины и 2 Мп монохромный сенсор. Емкость батареи Pro-версии также составляет 5000 мАч, но мощность быстрой зарядки 33 Вт. Поддержка NFC опциональна, зависит от региона. Цена Infinix Note 10 Pro начинается от $259.