Анонсы: Представлен Realme Narzo 30 с Helio G95 и экраном 90 Гц

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Анонсы: Представлен Realme Narzo 30 с Helio G95 и экраном 90 Гц

18.05.2021, MForum.ru

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Смартфоны Narzo 30A и Narzo 30 Pro 5G были представлены еще феврале текущего года, теперь к ним присоединился «стандартный» Narzo 30. Новинка получила 6,5-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 580 нит. В круглом вырезе разместилась 16 Мп сэлфи-камера на базе сенсора Sony IMX471.

Анонсы: Представлен Realme Narzo 30 с Helio G95 и экраном 90 Гц

Тыловая камера строенная – 48 Мп основной сенсор дополняют два сенсора разрешением 2 Мп (макро, портретный). Смартфон оснащен системой стабилизации видео UIS. Также тыловая и фронтальная камеры поддерживают режим Super Nightscape.

Анонсы: Представлен Realme Narzo 30 с Helio G95 и экраном 90 Гц

Внутри Realme Narzo 30 разместился чипсет Helio G95 дополненный 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Также отметим поддержку NFC и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Realme утверждает, что батарея разряжается до 100% за 65 минут. Также есть поддержка обратной проводной зарядки.

Анонсы: Представлен Realme Narzo 30 с Helio G95 и экраном 90 Гц

Realme Narzo 30 предлагается в синем Racing Blue и серебристом Racing Silver. Новинка поступит в продажу в Малайзии с 20 мая через интернет-магазин Shoppee. Его цена составляет 799 ринггитов (195 долларов / 160 евро), но первые покупатели могут получить его на 100 ринггитов (24 доллара / 20 евро) дешевле.

Анонсы: Представлен Realme Narzo 30 с Helio G95 и экраном 90 Гц

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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