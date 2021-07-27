Услуги: Ева от МегаФон поможет не пропустить важный звонок

MForum.ru

Услуги: Ева от МегаФон поможет не пропустить важный звонок

27.07.2021, MForum.ru

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МегаФон запустил голосового ассистента по имени Ева. Как обещает оператор, Ева поможет не пропустить важный звонок, но постарается избавить вас от голосового спама. Среди прочего, Ева может принять входящий вызов, выяснить цель звонка, поддержать разговора, а затем отправить расшифровку пропущенного вызова абоненту в Telegram. Особенно отмечу последнее - не знаю, с каким качеством делается расшифровка вызова, но то, что наконец-то речь идет не о email или голосовой почте, а о мессенджерах - благая весть!

 

 

 

Создатели ассистента замахнулись на большее, Ева по их утверждению способна поддерживать полноценную беседу. Например, при звонке из банка с предложением по ипотеке, Ева самостоятельно уточнит условия, а затем отправит текстовую расшифровку и аудиозапись разговора в Telegram абонента. Не факт, что абонента интересовало предложение ипотеки, но на всякий случай она будет сохранена, стереть сообщение от Евы - не проблема.

Бесплатно протестировать голосового абонента могут несколько тысяч абонентов столичного филиала, осенью решение станет доступно во всех регионах.

Может ли такое решение быть востребованным?

«В среднем абоненты пропускают около 20% всех входящих вызовов – когда телефон выключен, или неудобно ответить на звонок. «Ева» - эффективный виртуальный ассистент, который поможет не пропустить важную информацию. Всё управление помощником осуществляется через специальный чат в Telegram – для установки не нужно скачивать сторонние приложения. На этапе пилота мы продолжаем совершенствовать решение, дополняя его новыми функциями и возможностями. В будущем «Ева» сможет не только принимать, но и совершать звонки за абонента», – комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Мне представляется, что до какой-то степени это аналог автоответчика. А в России автоответчики не прижились, практически никто не оставлял на них никаких сообщений кроме коротких гудков. Поэтому далеко не факт, что кто-то, кто рассчитывал поговорить с абонентом, захочет беседовать с Евой. Впрочем, давайте посмотрим на результаты эксперимента МегаФона.

Голосовой ассистент разработан в рамках так называемой "Продуктовой Фабрики МегаФона", где новые продукты создаются совместно с командами различных стартапов. Для обучения Евы задействовали базу из нескольких тысяч звонков, к работе были привлечены дизайнеры скриптов, дикторы и продюсеры.

Подключить голосового ассистента можно на сайте МегаФона - здесь. Мне, к сожалению, сделать это не удалось:

 

 

Возможно вам повезет больше.

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теги: телеком услуги МегаФон голосовой помощник

© Алексей Бойко, MForum.ru

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