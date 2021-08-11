Кадры: Андрей Дмитриев возглавил Астраханское отделение Билайн

MForum.ru
11.08.2021,
ПАО ВымпелКом (Билайн) объявляет о назначении Андрея Дмитриева директором Астраханского отделения компании.
Андрей Дмитриев, директор Астраханского отделения Билайн, фото пресс-службы, 2021
В телекоме Андрей Дмитриев работает с 2002 года, начинал с позиции специалиста отдела обслуживания и продаж в Билайн. Возглавлял дирекцию по продажам на массовом рынке, затем был коммерческим директором Билайн по развитию массового рынка в Астраханской области.
Перешел в Yota на позицию главы Макрорегиона Юг, затем работал на руководящих позициях в Банке Хоум Кредит (директор банка в Сочи и руководитель направления в Москве).
Региональный директор Южного региона ПАО «ВымпелКом» Андрей Пятахин:
«Мы рады, что Андрей опять с нами в Билайн, где проработал больше 12 лет. В рамках нашей корпоративной культуры – приветствовать возвращение тех, кто у нас трудился, а потом решил использовать накопленный опыт в других сферах или корпорациях. В результате такого возвращения, как правило, выигрывают все. Уверен, что под руководством Андрея бизнес Билайн в Астраханской области получит дополнительный импульс для развития в интересах наших клиентов».
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Краткая биографическая справка
Андрей Александрович Дмитриев
В 2002 году с отличием окончил Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, факультет «Экономика и Управление на предприятиях нефтяной и газовой промышленности». Увлекается путешествиями, рыбалкой, автомобилями и моторными лодками.
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теги: Билайн Вымпелком кадры Андрей Дмитриев
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