Анонсы: Infinix Note 11 представлен официально

15.10.2021, MForum.ru

Infinix представила новое поколение смартфонов серии Note. Infinix Note 11 получил экран диагональю 6,95-дюйма при разрешении 1080 x 2460 пикселей с частотой обновления 120 Гц.

«Сердцем» новинки стал чипсет Helio G96 от MediaTek. Объем ОЗУ Infinix Note 11 составляет 8 Гб, встроенной памяти – 128 Гб. Разрешение основного сенсора тыловой камеры Infinix Note 11 – 64 Мп, вспомогательные сенсоры – 13 Мп с телефотообъектиом и 2 Мп датчик глубины сцены. Фронтальная камера – 16 Мп. Емкость аккумулятора Infinix Note 11 – 5000 мАч, мощность быстрой зарядки – 33 Вт. Батарея должна выдержать 800 циклов зарядки без заметного снижения емкости благодаря некоторым технологиям зарядки, одобренным TÜV Rheinland. В комплект поставки новинки входит адаптер питания, а также прозрачный силиконовый чехол и стеклянная защитная пленка для экрана. Купить Infinix Note 11 можно будет в трех цветах (сером Mithril Grey, зеленом Haze Green и синем Mist Blue), цена пока не сообщается.