Анонсы: Планшет Chuwi HiPad Air оценен в $169

15.10.2021, MForum.ru

Китайская компания Chuwi анонсировала планшетный компьютрер HiPad Air. Новинка получила цельнометаллический корпус толщиной 7 мм, а ее вес составляет 480 г. Диагональ экрана – 10,3 дюйма при разрешении FullHD.

Основа «железа» устройства – чипсет Unisoc Tiger T618 дополненный 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Разрешение тыловой и фронтальной камер Chuwi HiPad Air составляет 5 Мп. Емкость аккумулятора – 7000 мАч, которых должно хватить на 8 часов автономной работы. Также отметим наличие стереодинамиков. ОС – Android 11. Купить Chuwi HiPad Air можно за $169.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации chuwi.com

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