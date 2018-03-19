Анонсы: Chuwi Hi 9 Air – планшет с Android Oreo из коробки

MForum.ru

Анонсы: Chuwi Hi 9 Air – планшет с Android Oreo из коробки

19.03.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

С ростом диагоналей дисплеем смартфонов продажи планшетных компьютеров продолжают снижаться, так же как и интерес к этому классу устройств со стороны производителей. По этой причине на витринах магазинов представлено множество устройств, работающих под управлением «древних» версий ОС Android.

Анонсы: Chuwi Hi 9 Air – планшет с Android Oreo из коробки

Chuwi Hi 9 Air является приятным исключением – этот планшет получил ОС Android Oreo из коробки. Впрочем, не подвело и «железо». В активе Chuwi Hi 9 Air присутствуют 10,1-дюймовый дисплей разрешением 1600 x 2500 точек, MediaTek Helio X20, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловая и 5 Мп фронтальная камеры, а также аккумулятор емкостью 8000 мАч. В части коммуникационных возможностей Chuwi Hi 9 Air получил «WorldMode 4G LTE» от MediaTek, соответственно поддерживаются как сети 4G, так и 2G/3G. Цена и сроки релиза пока не раскрываются.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации phonearena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

19.12. [Новинки] Анонсы: Chuwi Vi8 Plus – Windows-планшет с портом USB Type C / MForum.ru

14.12. [Новинки] Слухи: Chuwi Hi12 – планшет с металлическим корпусом, 12-дюймовым дисплеем и Windows 10 / MForum.ru

23.06. [Новинки]  Анонсы: Chuwi Vi7 – супердоступный планшет c Android 5.1 на чипе Intel / MForum.ru

04.06. [Новинки]  Анонсы: 8-дюймовый планшетный компьютер Chuwi Hi8 с двойной загрузкой / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 22:11 montorc Тема: Снятие кода блокировки в телефонах и смартфонах Nokia (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 63 64 65 66 67)
Да не помогает ни кто !Тема мёртвая.Только такие дебилы как я хотят кирпич оживить
Вчера 18:14 KriminalMa Тема: Samsung GT-C3212 (Страницы: 1 2 3)
Доброго времени суток. Подскажите пошаговую инструкцию для настройки интернете gf-c3212
Вчера 18:06 ABloud Тема: Области применения и примеры использования технологии RFID (12.01.2018)
Регулирование. В Гильдии ювелиров ожидают введение в России IT контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах их оборота с применением RFID-чипов для ...
17.03.2018 19:16 Junaid3377 Тема: Nomu M6 - 3D Глянцевая задняя обложка Прочный телефон.
Великолепно, но сделано из стекла? так сияющий. Интересно, насколько эффективна его отказоустойчивость, чем обычный прочный телефон?
17.03.2018 13:17 johnhazlewood Тема: Huawei Honor 9 Lite - наружная копия
Huawei Honor 9 Lite - наружная копия Здравствуйте все Здесь я делюсь двумя предстоящими смартфонами, похожими на Huawei Honor 9 Lite в Mobile World Congress 2018. Huawei Honor 9 Lite ZTE Blade V9 ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Nokia 6700 classic

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia X2

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S5830

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Nokia 6303i classic

Samsung GT-S5380 Wave Y

Samsung SGH-X210

Nokia X2 Dual SIM

Nokia 8800

Samsung GT-C3782 Evan

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 7610

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-B5722

Nokia E71

Motorola T190

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia 3110 classic

Nokia 6300

Nokia 6233

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Motorola E398

Nokia 3310

Samsung GT-S3600

Nokia 8800 Gold Arte

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

LG KF300

Nokia 1600

Nokia N8

Sony Ericsson K530i

Nokia 1280

Новые описания

Новости

19.03. [Новинки] Анонсы: Chuwi Hi 9 Air – планшет с Android Oreo из коробки / MForum.ru

16.03. [Новинки]  Анонсы: Xiaomi представила Redmi Note 5 с более яркой камерой и AI / MForum.ru

16.03. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus / MForum.ru

15.03. [Новинки]  Анонсы: Micromax Bharat 5 Pro – недорогой смартфон с емким аккумулятором / MForum.ru

15.03. [Новинки] Анонсы: TP-Link представил смартфон Neffos N1 со сдвоенной камерой / MForum.ru

15.03. [Новинки] Слухи: Vivo V9 засветился на официальном сайте / MForum.ru

14.03. [Новинки] Слухи: В Weibo засветились спецификации Oppo R15 и R15 Plus / MForum.ru

14.03. [Новинки] Анонсы: Alcatel 1x с Android 8.1 Oreo (Go Edition) появился в Индии / MForum.ru

13.03. [Новинки] Анонсы: Полноэкранный Leagoo Power 5 с АКБ 7000 мАч оценен в $229,99 / MForum.ru

12.03. [Новинки] Анонсы: Honor 7C оснащен экраном 18: 9 и поддерживает разблокировку по лицу / MForum.ru

12.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Y9 (2018) с двумя сдвоенными камерами и АКБ 4000 мАч / MForum.ru

12.03. [Новинки]  Анонсы: Homtom HT70 оснащен аккумулятором 10000 мАч / MForum.ru

12.03. [Новинки]  Анонсы: Объявлены российские цены Nokia 6 (2018) и Nokia 7 Plus / MForum.ru

07.03. [Новинки] Слухи: Huawei P20 Lite замечен в TENAA / MForum.ru

07.03. [Новинки] Анонсы: Выпущен первый официальный тизер Xiaomi Mi MIX 2S / MForum.ru

06.03. [Технологии] Компоненты: Анонсированы GPU Mali G52 и G31 / MForum.ru

06.03. [Новинки] Анонсы: Oukitel WP5000 – крепкий корпус, IP68 и 6 Гб ОЗУ / MForum.ru

06.03. [Новинки] Анонсы: LG X4 – классический бюджетник для корейского рынка / MForum.ru

05.03. [Новинки] Слухи: HMD Global выпустит два новых флагмана Nokia в этом году / MForum.ru

05.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Moto E5, E5 Play, E5 Plus / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: