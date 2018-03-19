Анонсы: Chuwi Hi 9 Air – планшет с Android Oreo из коробки

MForum.ru
19.03.2018,
С ростом диагоналей дисплеем смартфонов продажи планшетных компьютеров продолжают снижаться, так же как и интерес к этому классу устройств со стороны производителей. По этой причине на витринах магазинов представлено множество устройств, работающих под управлением «древних» версий ОС Android.
Chuwi Hi 9 Air является приятным исключением – этот планшет получил ОС Android Oreo из коробки. Впрочем, не подвело и «железо». В активе Chuwi Hi 9 Air присутствуют 10,1-дюймовый дисплей разрешением 1600 x 2500 точек, MediaTek Helio X20, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловая и 5 Мп фронтальная камеры, а также аккумулятор емкостью 8000 мАч. В части коммуникационных возможностей Chuwi Hi 9 Air получил «WorldMode 4G LTE» от MediaTek, соответственно поддерживаются как сети 4G, так и 2G/3G. Цена и сроки релиза пока не раскрываются.
© Антон Печеровый,
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