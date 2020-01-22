Анонсы: Chuwi Hi10X – планшетный компьютер на Windows 10

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Анонсы: Chuwi Hi10X – планшетный компьютер на Windows 10

22.01.2020, MForum.ru

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Под брендом Chuwi представлен планшетный компьютер Hi10X, сочетающий достаточно производительное железо с тонким и легким корпусом. Вес Chuwi Hi10X составляет 600 грамм, его толщина – 8,8 мм. Материал корпуса – металл.

Анонсы: Chuwi Hi10X – планшетный компьютер на Windows 10

Внутри Chuwi Hi10X разместились процессор Intel N4100, графическая часть на базе Intel Graphics 600, 6 Гб ОЗУ DDR4, 128 Гб встроенной памяти, 5 Мп тыловую и 2 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор емкостью 24.05 Втч (7,4 В/3250 мАч). Диагональ экрана новинки 10,1 дюйма, разрешение – 1920x1200 точек. Экран может одновременно воспринимать 10 точек касания, а комплектация включает в себя цифровое перо. ОС – Windows 10. Цена Chuwi Hi10X начинается от $200 за комплект только из планшета до $250 за комплектацию с клавиатурой и цифровым пером.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации aliexpress.ru

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