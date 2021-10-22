5G: Ростелеком подготовил Комплексную программу содействия развитию 5G в России

MForum.ru
22.10.2021,
Ростелеком подготовил "Комплексную программу содействия развитию 5G в России". Одно из интересных предложений - отказ от механизма аукциона при распределении частот для сетей 5G, а также бюджетное финансирование конверсии спектра.
Хотелки операторов запредельные по меркам "нулевых", но вполне разумные в сложившейся ситуации. Конверсией во всех странах занимается именно государство, здесь нет сомнений, что и в России стоит идти тем же путем.
С аукционами тема чуть более дискуссионная. Но в целом российский телеком-рынок давно сложился. Есть 4 оператора, что обеспечивает более, чем достаточный уровень конкуренции. Можно предусмотреть только "общие" (нелицензируемые, как для WiFi) частоты для предприятий, для частных сетей B2B, на площадях, ограниченных площадями предприятий (портов, карьеров, заводов), а остальные частоты, прежде всего 3.4-3,8 ГГц поделить между 4 существующими федеральными операторами. Брать с них за это деньги - это уменьшать их инвестиционный потенциал. Сейчас важно начать догонять Китай с его миллионом базовых станций 5G и США. Сейчас деньги пусть прежде всего в инфраструктуру 5G, в быстрое построение первичного покрытия.
В документе поднят и еще один важнейший вопрос:
"Учитывая рост затрат, связанных с необходимостью выполнения новых законодательных требований – исполнения положения "закона Яровой", реализации так называемого закона об автономном Рунете и обеспечения доступа к социально значимым сервисам, дополнительный рост платежей за спектр с внедрением сетей 5G может привести к угрожающе высокой доле расходов, не относящихся к развитию информационной инфраструктуры, платформ и сервисов. Такая ситуация может вызвать сначала стагнацию, а затем и деградацию отрасли в целом, так как операторы не смогут поддерживать на должном уровне и развивать сети сотовой связи в России".
Здесь также все очевидно. Если корову доить без удержа, она падет. Мы ведь не хотим остаться без мобильного интернета? Дойку надо как-то ограничить, либо прекратить.
В общем, документ правильный, важный и нужный (целиком его еще не видел, но в части отказа от частотных аукционов, гос.финансирования конверсии и снижения пресса расходов, не связанных с развитием информационной инфраструктуры - готов подписываться). Обратите на него внимание. Не менее важно похлопать им по ушам чиновников в Минцифре. силовикам, ГКРЧ и Совбезу. Может быть придет некое отрезвление и понимание, что есть "хотелки", а есть реалии экономики? Надежд на это немного, но это не повод не похлопать - нельзя мешать технологическому развитию отрасли.
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теги: телеком регулирование 5G пятое поколение частоты
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