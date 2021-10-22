5G: Ростелеком подготовил Комплексную программу содействия развитию 5G в России

MForum.ru

5G: Ростелеком подготовил Комплексную программу содействия развитию 5G в России

22.10.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Ростелеком подготовил "Комплексную программу содействия развитию 5G в России". Одно из интересных предложений - отказ от механизма аукциона при распределении частот для сетей 5G, а также бюджетное финансирование конверсии спектра.

 

 

 

Хотелки операторов запредельные по меркам "нулевых", но вполне разумные в сложившейся ситуации. Конверсией во всех странах занимается именно государство, здесь нет сомнений, что и в России стоит идти тем же путем.

С аукционами тема чуть более дискуссионная. Но в целом российский телеком-рынок давно сложился. Есть 4 оператора, что обеспечивает более, чем достаточный уровень конкуренции. Можно предусмотреть только "общие" (нелицензируемые, как для WiFi) частоты для предприятий, для частных сетей B2B, на площадях, ограниченных площадями предприятий (портов, карьеров, заводов), а остальные частоты, прежде всего 3.4-3,8 ГГц поделить между 4 существующими федеральными операторами. Брать с них за это деньги - это уменьшать их инвестиционный потенциал. Сейчас важно начать догонять Китай с его миллионом базовых станций 5G и США. Сейчас деньги пусть прежде всего в инфраструктуру 5G, в быстрое построение первичного покрытия.

В документе поднят и еще один важнейший вопрос:

"Учитывая рост затрат, связанных с необходимостью выполнения новых законодательных требований – исполнения положения "закона Яровой", реализации так называемого закона об автономном Рунете и обеспечения доступа к социально значимым сервисам, дополнительный рост платежей за спектр с внедрением сетей 5G может привести к угрожающе высокой доле расходов, не относящихся к развитию информационной инфраструктуры, платформ и сервисов. Такая ситуация может вызвать сначала стагнацию, а затем и деградацию отрасли в целом, так как операторы не смогут поддерживать на должном уровне и развивать сети сотовой связи в России".

Здесь также все очевидно. Если корову доить без удержа, она падет. Мы ведь не хотим остаться без мобильного интернета? Дойку надо как-то ограничить, либо прекратить.

В общем, документ правильный, важный и нужный (целиком его еще не видел, но в части отказа от частотных аукционов, гос.финансирования конверсии и снижения пресса расходов, не связанных с развитием информационной инфраструктуры - готов подписываться). Обратите на него внимание. Не менее важно похлопать им по ушам чиновников в Минцифре. силовикам, ГКРЧ и Совбезу. Может быть придет некое отрезвление и понимание, что есть "хотелки", а есть реалии экономики? Надежд на это немного, но это не повод не похлопать - нельзя мешать технологическому развитию отрасли.

Программа в .pdf

--

теги: телеком регулирование 5G пятое поколение частоты

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

26.05. [Новости компаний] 5G: Ростеху разрешат сорвать сроки по налаживанию серийного выпуска оборудования 5G? / MForum.ru

07.05. [Новости компаний] 5G: Правительство утвердило выделение диапазона 24,25-25,25 ГГц под 5G в России / MForum.ru

09.03. [Новости компаний] 5G: ГКРЧ обсудит судьбу частот 3.5 ГГц в марте 2021 года, но комплексных решений не ждите / MForum.ru

16.01. [Новости компаний] 5G:Во Вьетнаме не разрешат продавать телефоны без поддержки 4G/5G с июня 2021 года / MForum.ru

19.11. [Новости компаний] Регулирование: Правительство РФ утвердило дорожную карту развития 5G / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

20.10.2021 23:43 larkaz1988 Тема: Samsung SM-T805 Galaxy Tab S 10.5 LTE
Подскажите пожалуйста, как на этой модели Самсунг можно использовать ZOOM конференцию? Благодарю. Playmarket отказывается устанавливать приложение.
19.10.2021 16:39 Jok_HIp Тема: Выбор смартфона до 10000 рублей
Тоже такой хочу, а то мой уже забит.
18.10.2021 17:12 Valera543 Тема: проблема с монитором Samsung C24RG50FQI
Эта проблема есть и в играх, и вообще отдельно много где. Прежде чем опишу, спрошу: тут вообще можно загружать видео? Если что могу ссылкой на ютуб скинуть. В общем, в основном это связано с местами ...
12.10.2021 18:21 Vanooooo Тема: Не включается телефон
Не включается телефон
12.10.2021 11:42 JuriJo Тема: Хочу приобрести красивый номер в сим терминале это законно?
JamboIV в точку.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

22.10. [Новинки] Анонсы: iQOO Z5x представлен официально / MForum.ru

22.10. [Новинки] Анонсы: Gigaset GS5 – смартфон, собранный в Германии / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 5 доступен в России / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: Смартфон Vivo Y21 появился в России / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены смартфонов Xiaomi 11T, 11T Pro, 11 Lite NE и Mi Band 6 NFC / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 6 и 6 Pro – камерофоны на чипсете Google Tensor / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Realme Q3s представлен официально / MForum.ru

19.10. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods 2021 с поддержкой Spatial Audio представлены официально / MForum.ru

19.10. [Новинки] Анонсы: Vivo S10e представлен официально / MForum.ru

18.10. [Новинки] Анонсы: Honor 50 появится в России в ноябре / MForum.ru

18.10. [Новинки] Анонсы: PinePhone Pro представлен официально / MForum.ru

15.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Chuwi HiPad Air оценен в $169 / MForum.ru

15.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11 представлен официально / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Black Shark 4S и 4S Pro представлены официально / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: Samsung W22 представлен официально / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: Vivo привезла в Россию смартфон Y53s / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: OnePlus 9RT представлен официально / MForum.ru

13.10. [Новинки] Слухи: Moto G51 5G на базе чипсета Qualcomm замечен в Geekbench / MForum.ru

12.10. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto E40 дебютировал в Индии за ₹9 499 / MForum.ru

12.10. [Новинки] Слухи: Дизайн Samsung Galaxy A13 5G показан на рендерах / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: