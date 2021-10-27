Электроника: Рутек выпустил инженерные платы для процессоров Baikal-S

MForum.ru
27.10.2021,
Рутек выпустил инженерные платы для запуска новых серверных процессоров Baikal-S (BE-S1000) компании Байкал Электроникс. Разработали платы в компании Гаоди Рус (входит в DANNIE Group). Они позволят проводить расширенное тестирование функционала и производительности процессоров Baikal-S и отладку встроенного ПО UEFI.
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Плата оборудована сокетом под процессор Baikal-S (BE-S1000, 16нм) - удобная опция, 6-ю каналами памяти DDR4, 12-ю разъемами под модули памяти до DDR4-3200 и объемом до 128 ГБ.
Для проверки всех режимов работы на плате размещены 5 интерфейсов PCIe Gen 4 во всех типах конфигураций, всего 14 разъемов, есть также интерфейсы UART, JTAG, GPIO, I2C/SMBus2, управляющими и тестовыми сигнальными линиями, встроенный управляющий контроллер на базе микроконтроллера семейства STM32, индикация режимов работы платы и состояния доменов питания в виде LED светодиодов.
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теги: российская электроника сделано в России Рутек Гаоди Рус DANNIE Group Байкал Электроникс Baikal-S BE-S1000
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