BigData: МегаФон сообщает - многие уехали из своего города на период нерабочих дней

MForum.ru
03.11.2021,
Ссылаясь на данные BigData, специалисты МегаФон отмечают, что в период с 28 по 30 октября 2021 года из российских городов выехало вдвое больше жителей, чем в период "нерабочих дней" в марте 2020 года.
При этом, если в 2020 году люди зачастую перемещались на большие расстояния от города, то сейчас в тренде загородные поездки - в ближайшие области и в небольшие населенные пункты в пределах своего региона. Этим вариантом воспользовалось 87% тех, кто решил выехать за пределы города. За пределами области оказались всего лишь 13% против 20% годом ранее. Люди решили снизить риски контактов или снижается число тех, у кого есть деньги на путешествия?
Самый значительный отток жителей демонстрирует Москва - отсюда, по данным аналитиков МегаФон, уехало 14%, что на 57% больше, чем в среднестатистическую субботу октября. Наиболее популярными направлениями при этом стали Люберецкий, Красногорский, Одинцовский и Подольский районы.
Отмечено снижение перемещений внутри столицы. Если в обычные дни октября один житель преодолевал в среднем 11 км в день, то во второй половине прошлой недели показатель снизился на 22% - до 8,5 км день.
Из тех москвичей, кто решил уехать в другие регионы России, самыми популярными городами для поездки стали Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород.
Если отранжировать по доле выехавших другие крупные города в России, то чемпионы по временной миграции это Калининград - город недосчитался 5,7% жителей, Санкт-Петербург - 5,5%, Саратов - 3,8% и Нижний Новгород - 3,6%.
Сетям операторов приходится справляться с растущей нагрузкой. В период с 28 по 30 октября в России потребление мобильного интернет-трафика ощутимо выросло. Абоненты МегаФон, в частности, потратили на 36% больше трафика в осенний период, чем в весенний 2020 года. В МегаФон объясняют столь значительную разницу тем, что за прошедший период значительно выросла цифровизация бизнес-процессов, благодаря чему абоненты теперь могут работать с дач или на выезде в любые другие точки России.
--
теги: телеком МегаФон BigData
--
Публикации по теме:
08.08. [Новости компаний] Телеком: Билайн предлагает ТВ-аналитику как сервис на основе Big Data / MForum.ru
11.06. [Новости компаний] Телеком: Билайн обещает внедрить технологию Big Data в разных регионах России / MForum.ru
01.02. [Новости компаний] Тренды: МегаФон сообщает, что B2B-клиенты компании подсели на VAS / MForum.ru
01.03. [Новости компаний] Дайджест: Day-by-Day, 02 марта 2016 года, среда. Дайджест Телеком и Роботы / MForum.ru
01.02. [Новости компаний] Обучение: Data-MBA для менеджеров и бизнесменов / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Realme 8i появился в России / MForum.ru
02.11. [Новинки] Слухи: Подробности о Samsung Galaxy A13 раскрыты до анонса / MForum.ru
02.11. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Royole F3 замечен на пресс-фото / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: Представлены TCL X20 SE и TCL 20A 5G / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Xiaoxin Pad Pro 12.6 / MForum.ru
29.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 и Note 11 Pro/Pro+ представлен официально / MForum.ru
29.10. [Новинки] Анонсы: Honor X30i и X30 Max представлены официально / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Oppo A54s на базе Helio G35 представлен официально / MForum.ru
26.10. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad T 10s появился в России / MForum.ru
26.10. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia Pro-I – фотофлагман за $1799 / MForum.ru
25.10. [Новинки] Слухи: Цена Redmi Watch 2 раскрыта до анонса / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: iQOO Z5x представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Gigaset GS5 – смартфон, собранный в Германии / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 5 доступен в России / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Смартфон Vivo Y21 появился в России / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены смартфонов Xiaomi 11T, 11T Pro, 11 Lite NE и Mi Band 6 NFC / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 6 и 6 Pro – камерофоны на чипсете Google Tensor / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Realme Q3s представлен официально / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods 2021 с поддержкой Spatial Audio представлены официально / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Vivo S10e представлен официально / MForum.ru