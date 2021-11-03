BigData: МегаФон сообщает - многие уехали из своего города на период нерабочих дней

03.11.2021, MForum.ru

Ссылаясь на данные BigData, специалисты МегаФон отмечают, что в период с 28 по 30 октября 2021 года из российских городов выехало вдвое больше жителей, чем в период "нерабочих дней" в марте 2020 года.

При этом, если в 2020 году люди зачастую перемещались на большие расстояния от города, то сейчас в тренде загородные поездки - в ближайшие области и в небольшие населенные пункты в пределах своего региона. Этим вариантом воспользовалось 87% тех, кто решил выехать за пределы города. За пределами области оказались всего лишь 13% против 20% годом ранее. Люди решили снизить риски контактов или снижается число тех, у кого есть деньги на путешествия?

Самый значительный отток жителей демонстрирует Москва - отсюда, по данным аналитиков МегаФон, уехало 14%, что на 57% больше, чем в среднестатистическую субботу октября. Наиболее популярными направлениями при этом стали Люберецкий, Красногорский, Одинцовский и Подольский районы.

Отмечено снижение перемещений внутри столицы. Если в обычные дни октября один житель преодолевал в среднем 11 км в день, то во второй половине прошлой недели показатель снизился на 22% - до 8,5 км день.

Из тех москвичей, кто решил уехать в другие регионы России, самыми популярными городами для поездки стали Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород.

Если отранжировать по доле выехавших другие крупные города в России, то чемпионы по временной миграции это Калининград - город недосчитался 5,7% жителей, Санкт-Петербург - 5,5%, Саратов - 3,8% и Нижний Новгород - 3,6%.

Сетям операторов приходится справляться с растущей нагрузкой. В период с 28 по 30 октября в России потребление мобильного интернет-трафика ощутимо выросло. Абоненты МегаФон, в частности, потратили на 36% больше трафика в осенний период, чем в весенний 2020 года. В МегаФон объясняют столь значительную разницу тем, что за прошедший период значительно выросла цифровизация бизнес-процессов, благодаря чему абоненты теперь могут работать с дач или на выезде в любые другие точки России.

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