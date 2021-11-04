MForum.ru
04.11.2021,
Компания Infinix официально анонсировала смартфон Note 11, получивший соотношение площади экрана к площади передней панели в 91%. Диагональ экрана – 6,7 дюйма, разрешение – 1080х2400 точек, максимальная яркость 650 нит.
В U-образном вырезе экрана разместилась камера разрешением 16 Мп. Внутри новинки нашлось место для чипсета MediaTek Helio G88, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения картами microSD), 50 Мп сенсору тыловой камеры (вспомогательная – 2 Мп) и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Дактилоскопический сенсор размещен на боковой грани. Выпускаться Infinix Note 11 будет в трех цветах – белом Celestial Snow, черном Graphite Black и зеленом Glacier Green. Начало продаж намечено на декабрь, цены пока не объявлены. Ожидается, что Infinix Note 11 в Индии будет стоить порядка 12 тыс. рупий.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
15.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11 представлен официально / MForum.ru
14.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero X представлен официально / MForum.ru
14.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 10 и Note 10 Pro представлен официально / MForum.ru
08.04. [Новинки] Анонсы: Infinix HOT 10 Play появился в России / MForum.ru
12.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 5 – смартфон с AКБ 6000 мАч для рынка Индии / MForum.ru
04.11. [Не сотовые] Слухи: Samsung Galaxy A33 5G представят в следующем году / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11 представлен официально / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Realme 8i появился в России / MForum.ru
02.11. [Новинки] Слухи: Подробности о Samsung Galaxy A13 раскрыты до анонса / MForum.ru
02.11. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Royole F3 замечен на пресс-фото / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: Представлены TCL X20 SE и TCL 20A 5G / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Xiaoxin Pad Pro 12.6 / MForum.ru
29.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 и Note 11 Pro/Pro+ представлен официально / MForum.ru
29.10. [Новинки] Анонсы: Honor X30i и X30 Max представлены официально / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Oppo A54s на базе Helio G35 представлен официально / MForum.ru
26.10. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad T 10s появился в России / MForum.ru
26.10. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia Pro-I – фотофлагман за $1799 / MForum.ru
25.10. [Новинки] Слухи: Цена Redmi Watch 2 раскрыта до анонса / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: iQOO Z5x представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Gigaset GS5 – смартфон, собранный в Германии / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 5 доступен в России / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Смартфон Vivo Y21 появился в России / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены смартфонов Xiaomi 11T, 11T Pro, 11 Lite NE и Mi Band 6 NFC / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 6 и 6 Pro – камерофоны на чипсете Google Tensor / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Realme Q3s представлен официально / MForum.ru