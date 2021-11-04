Анонсы: Infinix Note 11 представлен официально

04.11.2021, MForum.ru

Компания Infinix официально анонсировала смартфон Note 11, получивший соотношение площади экрана к площади передней панели в 91%. Диагональ экрана – 6,7 дюйма, разрешение – 1080х2400 точек, максимальная яркость 650 нит.

В U-образном вырезе экрана разместилась камера разрешением 16 Мп. Внутри новинки нашлось место для чипсета MediaTek Helio G88, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения картами microSD), 50 Мп сенсору тыловой камеры (вспомогательная – 2 Мп) и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Дактилоскопический сенсор размещен на боковой грани. Выпускаться Infinix Note 11 будет в трех цветах – белом Celestial Snow, черном Graphite Black и зеленом Glacier Green. Начало продаж намечено на декабрь, цены пока не объявлены. Ожидается, что Infinix Note 11 в Индии будет стоить порядка 12 тыс. рупий.