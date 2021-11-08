Анонсы: Infinix Note 11S представлен официально

08.11.2021, MForum.ru

Бренд Infinix пополнил свое портфолио моделью Note 11S, которая дополнит представленные в октябре Infinix Note 11 Pro и Note 11.

Набор основных спецификаций Infinix Note 11S включает в себя 6,95-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц занимающий 91% площади передней панели, чипсет Helio G96, 4/6/8 Гб ОЗУ (+3 Гб виртуальной памяти), 64/128 Гб встроенной памяти (+карты microSD) и батарею емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Тыловая камера строенная, основной сенсор разрешением 50 Мп дополнен двумя сенсорами разрешением 2 Мп (макро, глубины). В круглом вырезе дисплея разместилась 16 Мп фронтальная камера. Программная часть - Android 11 с оболочкой XOS 10. Цены Infinix Note 11S начинаются от $211.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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