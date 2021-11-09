Анонсы: В России начали продавать TWS-наушники PowerBuds Pro

09.11.2021, MForum.ru

Особенность этих беспроводных наушников - расширенные функции мониторинга состояния здоровья, а также мультисценарное активное шумоподавление.

Во время тренировок внутриканальный датчик сердечного ритма отследит частоту сердечных сокращений и сообщит, если пульс повысится слишком сильно.

Встроенный акселерометр следит за движениями головы пользователя. Если долго оставаться неподвижным, наушники напомнят, что нужно следить за осанкой и менять положение шеи и головы.

Наушники мониторят громкость прослушиваемого трека и сообщают о превышении уровня громкости. Также они напомнят о том, что человек слишком долго остается в наушниках. Кого-то эти функции могут изрядно подбешивать, но давайте не забывать, что глухота или даже снижение слуха - не самый приятный дефект с которым можно столкнуться.

Наушники достаточно умные, чтобы самостоятельно распознать бег и автоматически включить режим тренировки с отслеживанием соответствующих показателей.

Активное шумоподавление (до 40 дБ) - еще одно из важных качеств наушника. Не все любят этот режим, но многие его ценят. Важно, что в случае с PowerBuds Pro поддерживаются различные режимы этого шумоподавления:

В режиме «В помещении» блокируются звуки клавиш и шум кондиционера, а также приглушается фоновая речь.

В режиме «Движение» пользователя не будет раздражать звук двигателя в общественном транспорте или самолете, при этом важные голосовые объявления не останутся неуслышанными.

Режим «Тренировка» позволяет слышать звуки транспорта, чтобы безопасно заниматься спортом на открытом воздухе, но шум ветра пользователю мешать не будет.

Адаптивный режим автоматически регулирует шумоподавление в соответствии с окружающей обстановкой.

При звонках также работает режим активного шумоподавление, за ситуацией проследят три встроенных микрофона в каждом наушнике.

От одной зарядки наушники могут работать до 9 часов, аккумулятор, встроенный в зарядный чехол обеспечивает продление периода автономности до 30 часов.

Где и почем? В России Amazfit PowerBuds Pro можно приобрести в официальном магазине Amazfit на Tmall за 11 тысяч (10999,45) рублей.

--