Анонсы: В России начали продавать TWS-наушники PowerBuds Pro

MForum.ru
09.11.2021,
Особенность этих беспроводных наушников - расширенные функции мониторинга состояния здоровья, а также мультисценарное активное шумоподавление.
Во время тренировок внутриканальный датчик сердечного ритма отследит частоту сердечных сокращений и сообщит, если пульс повысится слишком сильно.
Встроенный акселерометр следит за движениями головы пользователя. Если долго оставаться неподвижным, наушники напомнят, что нужно следить за осанкой и менять положение шеи и головы.
Наушники мониторят громкость прослушиваемого трека и сообщают о превышении уровня громкости. Также они напомнят о том, что человек слишком долго остается в наушниках. Кого-то эти функции могут изрядно подбешивать, но давайте не забывать, что глухота или даже снижение слуха - не самый приятный дефект с которым можно столкнуться.
Наушники достаточно умные, чтобы самостоятельно распознать бег и автоматически включить режим тренировки с отслеживанием соответствующих показателей.
Активное шумоподавление (до 40 дБ) - еще одно из важных качеств наушника. Не все любят этот режим, но многие его ценят. Важно, что в случае с PowerBuds Pro поддерживаются различные режимы этого шумоподавления:
От одной зарядки наушники могут работать до 9 часов, аккумулятор, встроенный в зарядный чехол обеспечивает продление периода автономности до 30 часов.
Где и почем? В России Amazfit PowerBuds Pro можно приобрести в официальном магазине Amazfit на Tmall за 11 тысяч (10999,45) рублей.
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