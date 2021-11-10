Частные сети: Orange Business Services развернул сеть pLTE на заводе Butachimie во Франции

MForum.ru
10.11.2021,
Чем больший интерес к частным сетям демонстрирует бизнес, тем больше желающих предоставить соответствующие решения. Можно наблюдать, как на этом рынке формируются блоки оператор-вендор и интегратор-вендор. Могут ли и на российском рынке появиться кейсы внедрения частных сетей, где роль оператора будет сведена только к предоставлению "зонтика" лицензий-частот? Пока что таких примеров я не знаю, но это не означает, что подобные сценарии исключены.
В этом свете интересна новость Orange Business Service о разработке резервированной частной сети pLTE/5G-ready мобильного доступа на базе решений Nokia и ее внедрении на полимерном заводе Butachimie во Франции. Пресс-релиз.
Подробнее о частных сетях pLTE/5G-ready
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теги: телеком частные сети pLTE Orange Business Services
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