Айти: ВымпелКом запустил единое централизованное решение мониторинга IT-инфраструктуры

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Айти: ВымпелКом запустил единое централизованное решение мониторинга IT-инфраструктуры

15.11.2021, MForum.ru

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Компания ВымпелКом запустила единое централизованное решение мониторинга IT-инфраструктуры. Партнером выступила компания Инфосистемы Джет. В качестве решения было выбрано открытое ПО Zabbix и Grafena.

 

 

Новое решение помогает оператору отслеживать работу и прогнозировать состояние более 180 различных приложений и бизнес-сервисов: информация наглядно отображается на дашбордах, фиксируется в событиях мониторинга. Это помогает не только в контроле за работой сервисов, но и в планировании развития IT-инфраструктуры компании.

Для внедрения системы пришлось настроить способы сбора информации для нетипового оборудования, а также разработать "модель здоровья", набор правил (триггеры), при срабатывании которых система сообщает о рисках сбоев.

Система мониторинга интегрирована с базой данных управления конфигурациями (CMDB).

«Системы мониторинга ИТ-инфраструктуры обычно не используются за пределами ИТ-подразделения. Но не в нашем случае. Внедренное решение дает продуктовым командам и бизнесу понимание того, как работа инфраструктурного слоя и сервисов влияет на клиентский опыт наших потребителей, — отмечает Сергей Агеев, директор по развитию сервисов «ВымпелКом». — Теперь ИТ-команда при обосновании затрат опирается на реальные данные, сопоставляя их с приоритетами компании и конкретных продуктовых команд, а не на экспертные прогнозы».

Визуализация работы ИТ-мониторинга на основе ПО Grafana имеет трехуровневую структуру.

  • Комплексный дашборд представляет обзор 9-ти основных направлений.
  • На втором уровне отображается суммарная статистика по каждому направлению.
  • Третий уровень дает сведения о конкретных устройствах, их промежуточных наблюдаемых состояний с визуализацией текущей и предыдущей нагрузки и динамики ее изменений.

Так специалисты «ВымпелКома» в одной консоли контролируют состояние всей ИТ-инфраструктуры по ключевым параметрам и индикаторам от бизнес-сервиса до датчика работы вентилятора. Выход метрики за пределы нормативного диапазона фиксируется в предупреждающем или аварийном событии.

Внедрение системы должно повысить стабильность работы сервисов компании, их доступность для абонентов.

Пресс-релиз компании ВымпелКом

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теги: айти билайн Вымпелком Инфосистемы Джет мониторинг Zabbix Grafena

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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