Айти: ВымпелКом запустил единое централизованное решение мониторинга IT-инфраструктуры

MForum.ru
15.11.2021,
Компания ВымпелКом запустила единое централизованное решение мониторинга IT-инфраструктуры. Партнером выступила компания Инфосистемы Джет. В качестве решения было выбрано открытое ПО Zabbix и Grafena.
Новое решение помогает оператору отслеживать работу и прогнозировать состояние более 180 различных приложений и бизнес-сервисов: информация наглядно отображается на дашбордах, фиксируется в событиях мониторинга. Это помогает не только в контроле за работой сервисов, но и в планировании развития IT-инфраструктуры компании.
Для внедрения системы пришлось настроить способы сбора информации для нетипового оборудования, а также разработать "модель здоровья", набор правил (триггеры), при срабатывании которых система сообщает о рисках сбоев.
Система мониторинга интегрирована с базой данных управления конфигурациями (CMDB).
«Системы мониторинга ИТ-инфраструктуры обычно не используются за пределами ИТ-подразделения. Но не в нашем случае. Внедренное решение дает продуктовым командам и бизнесу понимание того, как работа инфраструктурного слоя и сервисов влияет на клиентский опыт наших потребителей, — отмечает Сергей Агеев, директор по развитию сервисов «ВымпелКом». — Теперь ИТ-команда при обосновании затрат опирается на реальные данные, сопоставляя их с приоритетами компании и конкретных продуктовых команд, а не на экспертные прогнозы».
Визуализация работы ИТ-мониторинга на основе ПО Grafana имеет трехуровневую структуру.
Так специалисты «ВымпелКома» в одной консоли контролируют состояние всей ИТ-инфраструктуры по ключевым параметрам и индикаторам от бизнес-сервиса до датчика работы вентилятора. Выход метрики за пределы нормативного диапазона фиксируется в предупреждающем или аварийном событии.
Внедрение системы должно повысить стабильность работы сервисов компании, их доступность для абонентов.
Пресс-релиз компании ВымпелКом
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теги: айти билайн Вымпелком Инфосистемы Джет мониторинг Zabbix Grafena
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