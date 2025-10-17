IT | ИТ: MTC Web Services запустила продукт для управления программными активами и лицензиями MWS Softora

17.10.2025, MForum.ru

Использование продукта позволяет компаниям экономить на ПО и ИТ-поддержке за счет автоматизации процессов.

MWS Softora – это единая система для работы ПО на протяжении полного цикла от планирования и закупки до контроля использования и списания. Сервис объединяет данные из разных источников: организационно структурных систем, учета и доставки, сервис-десков, ERP и серверов лицензирования и в результате формирует единый реестр с полной картиной использования ПО внутри компании.

Для пользователей предусмотрена витрина приложений, где сотрудники могут самостоятельно устанавливать программы без участия ИТ-отдела. Как подсчитали в MWS, это сокращает время установки ПО на рабочее место до 76%, одновременно снижая количество заявок на согласование до 70%. Применение решения для управления нематериальными активами позволяет достичь точности данных до 95%.

Использование MWS Softora должно помочь контролировать лицензии, распределять нагрузку в ИТ-команде, исключать использование нелегального ПО, перерасходовать бюджет и т.п.

В каталоге системы более 10 тысяч наименований, решение учитывает не только лицензированные продукты, но и программное обеспечение с открытым кодом, санкционные приложения, а также предлагает безопасные аналоги. Для интеграции предусмотрены гибкие драйверы, которые позволяют подключать как решения ведущих вендоров, так и open-source системы или разработки компаний.

«Мы стремимся предлагать бизнесу простые и понятные решения, которые помогают экономить ресурсы и работать эффективнее. Благодаря использованию MWS Softora компании получают достоверные данные о своем парке программ и могут эффективно управлять подключенным ПО, отслеживать актуальность лицензий и при необходимости подбирать аналоги для решения задач бизнеса», – прокомментировал генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.

MWS Softora выпускается в базовом или в расширенном пакете.

