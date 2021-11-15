Анонсы: Infinix Note 11i представлен официально

15.11.2021, MForum.ru

Infinix Mobile представила новое устройство серии Note 11 – Note 11i. Новинка относится к классу доступных устройств, ее цена эквивалентна 11 990 индийских рупий за устройство с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти.

Спецификации Infinix Note 11i включают в себя 6,95-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ (1080x2460 точек) с частотой обновления 60 Гц занимающий 91% площади передней панели, чипсет MediaTek Helio G85 и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Дактилоскопический сенсор находится на боковой грани. Тыловая камера строенная – 48 Мп основной, 2 Мп портретный, 2 Мп макро. Фронтальная – 16 Мп. Купить новинку можно будет в одном из трех цветов.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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