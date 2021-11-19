5G: Российские операторы получат частоты цифрового дивиденда под 5G?

19.11.2021, MForum.ru

Новости из Минцифры (с подачи Интерфакса). До конца года в этом ведомстве собираются подготовить очередную "дорожную карту". Ее темой будет грядущая передача частот так называемого "цифрового дивиденда" операторам мобильной связи.

Это хорошая новость, но операторам нужны частоты для 5G, а не карты. На карте сеть 5G не построить, можно ее только нарисовать.

Теме "цифрового дивиденда" немало лет. Хорошо, если вопрос с передачей этих частот от телевещателей операторам сотовой связи сдвинулся с мертвой точки. Но как быстро операторы смогут получить частоты в низком частотном диапазоне в пользование - пока что не ясно. В каком объеме будут выделены частоты на каждого оператора, как и чем их обременит регулятор - все это бесконечные вопросы без ответов.

Основное, что следует понимать, так это то, что только в диапазоне низких частот (до 1 ГГц), как и в диапазоне только миллиметровых волн (от 20 ГГц и выше), сеть 5G экономически целесообразно не построить. Для того, чтобы проект развертывания сетей 5G был жизнеспособным, необходимо решать вопрос с передачей операторам частот 3.5-3,99 ГГц после их высвобождения от использования системами спутниковой связи и от других пользователей. Без этого диапазона 5G в России может появиться в лучшем случае, как имитация, буковка на экране смартфона будет, а какого-то нового пользовательского опыта получить не получится.

Частоты цифрового дивиденда, несомненно, полезны для операторов. Это хороший диапазон для формирования обширного и непрерывного покрытия 5G в сельской местности, вдоль автотрасс и железных дорог. Сети 5G в диапазоне частот "цифрового дивиденда" - это прекрасный диапазона для ряда IoT-применений. Если дойдет до внедрения в России VoNR, то можно вообразить себе неплохую 5G SA сеть с поддержкой IoT и голоса. Но для быстрого мобильного интернета, нужны, конечно, также частоты среднего частотного диапазона (2-7 ГГц).

Опять же, пока что регулятор не сообщает, какие обременения он собирается придумать для частот "цифрового дивиденда". Не будет ли там "совместного использования", например, или "только на российском оборудовании", сколько будет требований по "ликвидации цифрового неравенства" и тому подобных нагрузок, которые смогут обратить полезный ресурс в тыкву.

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