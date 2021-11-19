5G: Российские операторы получат частоты цифрового дивиденда под 5G?

MForum.ru

5G: Российские операторы получат частоты цифрового дивиденда под 5G?

19.11.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Новости из Минцифры (с подачи Интерфакса). До конца года в этом ведомстве собираются подготовить очередную "дорожную карту". Ее темой будет грядущая передача частот так называемого "цифрового дивиденда" операторам мобильной связи.

 

 

Это хорошая новость, но операторам нужны частоты для 5G, а не карты. На карте сеть 5G не построить, можно ее только нарисовать.

Теме "цифрового дивиденда" немало лет. Хорошо, если вопрос с передачей этих частот от телевещателей операторам сотовой связи сдвинулся с мертвой точки. Но как быстро операторы смогут получить частоты в низком частотном диапазоне в пользование - пока что не ясно. В каком объеме будут выделены частоты на каждого оператора, как и чем их обременит регулятор - все это бесконечные вопросы без ответов.

Основное, что следует понимать, так это то, что только в диапазоне низких частот (до 1 ГГц), как и в диапазоне только миллиметровых волн (от 20 ГГц и выше), сеть 5G экономически целесообразно не построить. Для того, чтобы проект развертывания сетей 5G был жизнеспособным, необходимо решать вопрос с передачей операторам частот 3.5-3,99 ГГц после их высвобождения от использования системами спутниковой связи и от других пользователей. Без этого диапазона 5G в России может появиться в лучшем случае, как имитация, буковка на экране смартфона будет, а какого-то нового пользовательского опыта получить не получится.

Частоты цифрового дивиденда, несомненно, полезны для операторов. Это хороший диапазон для формирования обширного и непрерывного покрытия 5G в сельской местности, вдоль автотрасс и железных дорог. Сети 5G в диапазоне частот "цифрового дивиденда" - это прекрасный диапазона для ряда IoT-применений. Если дойдет до внедрения в России VoNR, то можно вообразить себе неплохую 5G SA сеть с поддержкой IoT и голоса. Но для быстрого мобильного интернета, нужны, конечно, также частоты среднего частотного диапазона (2-7 ГГц).

Опять же, пока что регулятор не сообщает, какие обременения он собирается придумать для частот "цифрового дивиденда". Не будет ли там "совместного использования", например, или "только на российском оборудовании", сколько будет требований по "ликвидации цифрового неравенства" и тому подобных нагрузок, которые смогут обратить полезный ресурс в тыкву.

--

теги: регулирование 5G пятое поколение частоты нижний диапазон до 1ГГц Минцифры

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

22.10. [Новости компаний] 5G: Ростелеком подготовил Комплексную программу содействия развитию 5G в России / MForum.ru

09.07. [Новости компаний] Регулирование: Продление лицензий LTE обременят применением российского оборудования и ПО, стройкой LTE в селах и вдоль автотрасс / MForum.ru

17.06. [Новости компаний] Регулирование: Заседание ГКРЧ - что решили по 3.5 ГГц / MForum.ru

07.05. [Новости компаний] 5G: Правительство утвердило выделение диапазона 24,25-25,25 ГГц под 5G в России / MForum.ru

04.05. [Новости компаний] Частоты: Об одобрении ФАС соглашения по построению сетей 5G / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 20:10 ABloud Тема: Зарубежные участники рынка микроэлектроники (23.09.2019)
[Глобальный кризис нехватки микросхем и автопром] Ford и GlobalFoundries объявили о стратегическом сотрудничестве с целью наращивания поставок микросхем для Ford в частности и для всей американской ...
Вчера 20:09 ABloud Тема: Серверов рынок в России (23.12.2020)
[Электроника. "Открытое железо"] На днях DANNIE Group презентовала в Калифорнии решение для управления серверами в формате мезонинной платы по спецификации OCP RunBMC. Это интересно тем, что проект ...
Вчера 20:05 ABloud Тема: Оценки и прогнозы по теме "роботы и робототехника" (23.04.2015)
[Тренды. Прогнозы. Роботизация] Кадровый голод и волна увольнений: новые драйверы роботизации Массовые увольнения, перевод сотрудников на удаленную работу, требования к повышению зарплаты и ...
Вчера 17:21 ABloud Тема: Промышленные роботы (23.04.2015)
[Промышленные роботы. Статистика. США] Америка “нанимает” роботов В 2021 году компании Северной Америки закупили рекордное число роботов: фабрики и иные промышленные пользователи заказали 29 тыс. ...
Вчера 16:40 ABloud Тема: АйТи. Внедрения. (16.10.2021)
[АйТи. Цифровизация. Партнерства] «Ростелеком» и Санкт-Петербургский политехнический университет подписали соглашение о цифровом развитии вуза 19.11.2021, пресс-релиз, через MForum.ru ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

19.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A55 с защитой от влаги представлен официально / MForum.ru

18.11. [Новинки] Это интересно: Мощность быстрой зарядки может вырасти до 150 Вт / MForum.ru

18.11. [Новинки] Слухи: Motorola Edge 30 Ultra замечен в TENAA / MForum.ru

17.11. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 50A и Narzo 50i появились в России / MForum.ru

17.11. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 5S в России доступен для предзаказа / MForum.ru

16.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y15A c Helio P35 и Android 11 / MForum.ru

16.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50t представлен официально / MForum.ru

16.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT Neo 2 появился в России / MForum.ru

15.11. [Новинки] Анонсы: Samsung объявила список устройств, которые получат обновления до Android 12 / MForum.ru

15.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11i представлен официально / MForum.ru

15.11. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Realme GT 2 Pro / MForum.ru

12.11. [Новинки] Слухи: Moto G31 с OLED-дисплеем замечен на рендерах / MForum.ru

12.11. [Новинки] Анонсы: 17 ноября Huawei представит смарт-часы для бегунов / MForum.ru

11.11. [Новинки] Анонсы: Realme Q3T представлен официально / MForum.ru

11.11. [Новинки] Анонсы: Nokia X100 – 5G-смартфон на базе Qualcomm Snapdragon 480 и камерой ZEISS / MForum.ru

11.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y76s представлен официально / MForum.ru

10.11. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor X9 представлен официально / MForum.ru

10.11. [Новинки] Анонсы: Honor Tab V7 5G доступен для предзаказа / MForum.ru

09.11. [Новинки] Анонсы: В России начали продавать TWS-наушники PowerBuds Pro / MForum.ru

09.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации флагманского Moto Edge X / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: