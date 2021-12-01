Регулирование: Для 5G в России продолжают искать частоты - но ищут не там

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Регулирование: Для 5G в России продолжают искать частоты - но ищут не там

01.12.2021, MForum.ru

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Любому интересующемуся сотовой связь и мобильным интернетом уже не первый год как известно, что для построения экономически эффективной сети 5G в России приоритетным является получение частот в диапазоне 3.4-3.8 ГГц. И только регулятор ищет частоты 5G где угодно, но не в этом диапазоне. Вместо этого решили позволить вести исследования в двух мало интересных на сегодняшний день диапазонах - 4.4-4.8 ГГц и 6,4-6.8 ГГц.

 

 

Экспериментами с диапазоном 6 ГГц занимается НИИ Радио. Неспешно, с представлением результатов в 2023 году. Ранее этому учреждению были выделены также частоты 6.7-6.8 ГГц. Так что теперь ширина полосы достигнет 400 МГц. Спору нет, это вкусный кусочек спектра, который когда-нибудь станет интересен российским операторам. Но на сегодня нужны совсем другие частоты - более низкие, ведь каждый "лишний" ГГц - это дополнительные затраты операторов.

СП "Новые цифровые технологии" получит возможность тестов частот 4.4-4.8 ГГц на совместимость с другими пользователями частот этого диапазона. К сожалению, речь не идет о выделении операторам мобильной связи сплошной полосы в 400 МГц в диапазоне 4.4-4.8 ГГц, пока что "для тестирования добавляются отдельные полосы диапазона 4.4-4.8 ГГц". Все как обычно для нашей страны. В этом диапазоне (или по соседству) полосы уже розданы ранее ФСО, Росавиации, Минобороны и Роскосмосу. Не лучший диапазон для развития 5G в России, да еще и частично занятый!

И, как обычно, ни слова о диапазоне 3.4-3.8 ГГц - единственно подходящем для активного развертывания сетей 5G.

Что еще было на ГКРЧ?

Приняты какие-то упрощения в процедуру применения наземных станций VSAT. Какие - пресс-релиз не расшифровывает, но если и вправду что-то удалось упростить, это хорошо.

Утверждена новая редакция Норм, устанавливающих требования к техническим характеристикам радиоэлектронных средств, и определен порядок их применения. Эти нормы давно требовали обновления, добрались до них только сейчас. Лучше поздно, чем никогда, как говорится.

В общем, 5G в России, как было на точке замерзания, так на ней и остается, что позволяет ведущим странам мира все далее уходить в отрыв по проникновению этой технологии в экономику. Этот отрыв растет с каждой следующей неделей, но в России, похоже, это никого из лиц, принимающих регуляторные решения, не волнует.

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пресс-релиз Минцифры

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теги: частоты телеком пятое поколение Минцифры регулирование

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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