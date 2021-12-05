Хакатоны: ВымпелКом собирается задействовать идеи финалистов "Цифрового прорыва" в новых продуктах

05.12.2021, MForum.ru

В Иннополисе завершился 3-й сезон конкурса "Цифровой прорыв" (проект АНО "Россия - страна возможностей). Победителем среди команд, выбравших кейс от билайн стала команда "Уфа - столица RNB", второе и третье места заняли команды "Hack PRO" и "Кострома NOVA".

ВымпелКом продолжит сотрудничество с представителями команд-победителей, предложенные ими идеи можно будет задействовать в продуктах компании.

В рамках конкурса участники разрабатывали мобильное приложение для обеспечения безопасности детей и других членов семьи Kinbery, которое должно повысить точность определения местоположения смартфонов и кнопочных телефонов там, где наблюдается слабый сигнал GPS, а также минимизировать время передачи данных на сервер и энергопотребление смартфона во время сеансов передачи.

Максим Долгов, директор по цифровым продуктам и технологиям билайн:

«Мы выбрали победителем команду «Уфа столица RNB». Они предложили простое, но эффективное решение: достраивать маршрут с помощью открытого картографического источника. И подготовили рабочий прототип, подтверждающий работоспособность и актуальность их гипотезы.

Также призовые места заняли команды «Hack PRO» и «Кострома NOVA», предложив строить маршрут на основании сенсоров и корректировать траекторию по историческим данным с помощью модели, соответственно.

Готового мобильного приложения никто из участников не представил, но компании понравились идеи, которые можно в перспективе доработать.

Всего в финале конкурса были представлены 12 кейсов от различных компаний и государственных органов: Минцифры Республики Татарстан, Госкорпорации «Росатом», «Транспортных инноваций Москвы», Accenture, ВТБ, «Россетей», «Ростелекома», ПСБ, РБК, билайна, Hyper AdTech и Министерства энергетики. В заключительном этапе конкурса «Цифровой прорыв» приняли участие 1333 человека.

пресс-релиз ВымпелКом

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