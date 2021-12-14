Частные сети: МегаФон построит частную сеть pLTE для ММК

MForum.ru
14.12.2021,
МегаФон построит частную LTE-сеть на производственных площадках промышленного гиганта – Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Компании заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития передовых технологий.
Уже к 2022 году МегаФон развернет сеть на площади свыше 11 тысяч гектаров, более половины которой занимают производственные помещения. Для устойчивого сигнала внутри разветвленной группы цехов будет построено более 20 Indoor-базовых станций, а на открытой территории комбината заработает шесть новых телеком-объектов. МегаФон установит современное оборудование, которое в перспективе обеспечит бесшовный переход на использование технологии 5G.
Базовые станции будут работать в диапазонах 900 и 2600 МГц. Нижний обеспечит наилучшее проникновение сигнала связи внутрь производственных цехов, где ММК планирует внедрить услуги на базе интернета вещей для бесперебойной работы технологических процессов. Верхний диапазон гарантирует самые высокие скорости передачи данных.
Больше о частных сетях pLTE/5G-ready в России
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теги: телеком МегаФон частные сети ММК pLTE
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