Облачные сервисы: МТС поддержит работу с 1C на базе облачной PaaS-платформы

15.12.2021, MForum.ru

Провайдер облачных услуг, компания #CloudMTS запустила PaaS-платформу "Хостинг 1С" с комплексом сервисов для работы с системами 1С. МТС утверждает, что используя этот сервис, можно заметно сэкономить на IT-инфраструктуре и ее обслуживании, отдав на аутсорсинг настройку, администрирование, обновление и резервирование бизнес-приложений 1С.

Кому, прежде всего, адресовано предложение?

Предприятиям малого и среднего бизнеса, которые работают или хотели бы начать работать с 1С, но не располагают достаточной экспертизой и штатом IT-специалистов. В случае с #CloudMTS, они смогут воспользоваться готовой средой, настроенной для работы с приложениями 1С.

Те компании, которые уже самостоятельно работают с 1С, при переходе в облако смогут сэкономить до 25% ежемесячных расходов на IT, уверены в МТС. Дополнительный плюс - сотрудники смогут работать с приложениями из любого места, где есть интернет, через веб-интерфейс или тонкий клиент.

Специалисты #CloudMTS развернут и настроят работу облачной инфраструктуры, систему управления базами данных, подключат мониторинг, обеспечат администрирование и резервное копирование. Отдельно можно заказать аутсорсинг индивидуальную настройку и обновление систем 1С. Провайдер услуги поможет с миграцией в облако и при необходимости продолжит консультационные услуги.

«В начале этого года мы запустили направление 1С для бизнеса на базе облака МТС и активно его развиваем. Появление нового PaaS-решения обусловлено тем, что что среди компаний, особенно небольшого и среднего размера, актуален запрос сервиса «под ключ». Бизнес, помимо перехода в облако, хочет передать опытному партнёру на аутсорсинг администрирование и обновление систем 1С. Мы проактивно реагируем на желания клиентов, и предлагаем российским компаниям один из самых доступных по цене сервисов», -- комментирует руководитель направления 1С облачного бизнеса МТС Майя Чубукова.

Платформа "Хостинг 1С" предлагает 5 заранее сконфигурированных пакетов для работы в облаке с системами 1С, зависящих от числа пользователей. Стоимость минимального - 7500 руб в месяц, ресурсов в его рамках хватит для 5 и более пользователей. Стоимость решения в расчете на 1 сотрудника - не более 1500 руб в месяц. Состав пакетов - на сайте провайдера.

Облачный сервис базируется в дата-центре "Авантаж". Заявку на пользование предлагается оставлять на сайте. Услуга доступна на всей территории России.

пресс-релиз МТС

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