MForum.ru
27.12.2021,
В январе-феврале 2022 года компания Infinix планирует представить смартфон Infinix Zero 5G, который получит поддержку сетей 5G. Новинка уже замечена в базе Play Console, что является еще одним подтверждением скорого анонса.
Рендер Infinix Zero 5G демонстрирует дизайн в зеленом цвете. Предполагается, что устройство может быть в других цветах, таких как черный, синий и красный. Модуль камеры, похожий на Find X3, содержит 48-мегапиксельную основную камеру, телеобъектив и сверхширокоугольную камеру. Также видна двухцветная вспышка.
Диагональ Super AMOLED экрана Infinix Zero 5G – 6,7-дюйма, разрешение FullHD, частота обновления до 120 Гц. В вырезе экрана разместилась 16 Мп камера. Внутри новинки ожидаются чипсет Dimensity 900, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Дактилоскопический сенсор разместится на боковой грани, ОС Android 11 с фирменной оболочкой. Информации о возможных ценах Infinix Zero 5G пока нет.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
15.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11i представлен официально / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11S представлен официально / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11 представлен официально / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11 представлен официально / MForum.ru
14.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero X представлен официально / MForum.ru
27.12. [Новинки] Слухи: Infinix Zero 5G замечен на рендерах / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: Pova 5G – первый 5G-смартфон от Tecno / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Раскладушка Huawei P50 Pocket представлена официально / MForum.ru
23.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Note превратится в Galaxy S22 Ultra / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Vivo S12 и S12 Pro представлены официально / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: Moto G Stylus 2022 замечен на рендерах / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: iQOO U5 5G на базе чипсета Snapdragon 695 SoC представлен официально / MForum.ru
21.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S21 FE представят 11 января / MForum.ru
21.12. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 5S и Neo 5 SE представлены официально / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Huawei P50 Pocket может получить АКБ емкостью 4100 мАч / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y32 на Snapdragon 680 представлен официально / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Honor Play 30 Plus представлен официально / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A Kids появился в России / MForum.ru
16.12. [ПО] Анонсы: Google представила Android 12 Go Edition / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A8 10.5 представлен официально / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон OPPO Find N представлен официально / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Tecno Spark 8T / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: Vivo X70t представлен официально / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M33 5G получит АКБ емкостью 6000 мАч / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Redmi Watch 2 Lite представлены в Европе / MForum.ru