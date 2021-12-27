Слухи: Infinix Zero 5G замечен на рендерах

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Слухи: Infinix Zero 5G замечен на рендерах

27.12.2021, MForum.ru

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В январе-феврале 2022 года компания Infinix планирует представить смартфон Infinix Zero 5G, который получит поддержку сетей 5G. Новинка уже замечена в базе Play Console, что является еще одним подтверждением скорого анонса.

Слухи: Infinix Zero 5G замечен на рендерах

Рендер Infinix Zero 5G демонстрирует дизайн в зеленом цвете. Предполагается, что устройство может быть в других цветах, таких как черный, синий и красный. Модуль камеры, похожий на Find X3, содержит 48-мегапиксельную основную камеру, телеобъектив и сверхширокоугольную камеру. Также видна двухцветная вспышка.

Диагональ Super AMOLED экрана Infinix Zero 5G – 6,7-дюйма, разрешение FullHD, частота обновления до 120 Гц. В вырезе экрана разместилась 16 Мп камера. Внутри новинки ожидаются чипсет Dimensity 900, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Дактилоскопический сенсор разместится на боковой грани, ОС Android 11 с фирменной оболочкой. Информации о возможных ценах Infinix Zero 5G пока нет.

Слухи: Infinix Zero 5G замечен на рендерах

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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