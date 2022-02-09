Анонсы: Infinix Zero 5G представлен официально

09.02.2022, MForum.ru

Компания Infinix официально представила Zero 5G, свой первый смартфон с поддержкой сетей 5G. Впрочем, основное позиционирование – игровое устройство.

Основные спецификации Infinix Zero 5G включают в себя 6,78-дюймовый дисплей разрешением 2460х1080 точек с частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсора 240 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 900, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. В отверстии по центру экрана разместилась 16 Мп фронтальная камера. Тыловая камера представлена 48 Мп основным сенсором, 13 Мп сенсором с теле- фото объективом и 2 Мп датчиком глубины цены. Из особенностей фоточасти производитель упоминает о съемке видео с частотой кадров 960 fps. ОС – Android 11 с оболочкой XOS 10. Цена новинки пока не объявлена.