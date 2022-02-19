Частные сети: Nokia и Kyndryl покушаются на доходы операторов от частных сетей

19.02.2022, MForum.ru

До сих пор считалось, что оказанием телеком услуг бизнес-клиентам занимаются телеком-операторы. Что выглядит вполне логично. В последние десятилетия на операторском рынке шла консолидация, поэтому на сегодня B2B-услуги связи для других отраслей во многих случаях предоставляют крупнейшие мобильные операторы.

Появление LTE и, еще более, 5G, заставляют бизнесы самых разных отраслей все внимательнее приглядываться к так называемым частным сетям. Возникает вопрос - кто должен такие услуги предоставлять? Ответ на этот вопрос зависит от страновых особенностей. В России пока что предпочтительным путем остается взаимодействие с крупнейшими операторами сотовой связи. Благо они готовы взять на себя не только быстрое развертывание частной сети pLTE, но и управление ею, и, что немаловажно, располагают всеми необходимыми регуляторными разрешениями, начиная от частотных назначений и заканчивая умением решать вопросы обеспечения СОРМ, исполнения "требований закона Яровой" и т.п. Что достаточно сложно, не всегда возможно и не всегда выгодно было бы пытаться повторить иным участникам рынка.

Тем не менее, некоторым бизнесам необходимость взаимодействия с крупнейшими операторами связи кажется неудобным и затратным вариантом решения. Других не устраивает та скорость с которой современные крупные операторы внедряют те или иные инновации. Такие бизнес бы предпочли строить сеть pLTE сами или, скажем, воспользовавшись услугами вендора телеком-решений или еще какого-то участника рынка. Если в России это пока что не кажется рабочим вариантом из-за особенностей регулирования, то в мире такой вектор развития сейчас, похоже, формируется.

На этой неделе стало известно о партнерстве одного из крупнейших поставщиков инфраструктуры мобильного ШПД и спинофа IBM - компании Kyndryl. Они договорились о совместных усилиях на рынке частных сетей и периферийных вычислений.

Nokia и Kyndryl договорились об объединении Nokia Digital Automation Cloud (DAC), частной сотовой сети и платформы периферийных вычислений и решений управляемых услуг Kyndryl, включая консалтинг, проектирование и внедрение.

Партнеры уже подписали договор с американским химическим гигантом Dow на развертывание сетей pLTE/p5G. Опыт развертывания, полученный в проектах для Dow, планируется затем распространить по всему миру, работая с различными бизнес-клиентами.

Объединение одного из трех крупнейших в мире вендоров телеком-решений сотовой связи и одной из крупнейших в мире IT-компаний - это, безусловно, вызов для операторов мобильной связи, которые до сих пор рассматривали рынок pLTE/p5G, как свой карманный бизнес.

Клиентская база Kendryl, это порядка 4 тысяч клиентов в 60 странах, включая 75 клиентов из списка Fortune 100. Операторам, которые хотят сохранить за собой этот сегмент доходов, следует быть более активными и более гибкими, в противном случае рынок pLTE/p5G в какой-то момент может от них уйти к более активным участникам рынка. Даже лицензионные частоты не обязательно окажутся достаточной гарантией.

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