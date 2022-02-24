Анонсы: Realme Narzo 50 представлен официально

24.02.2022, MForum.ru

Бренд Realme официально представил смартфон Narzo 50 на индийском рынке. Новинка дополнила линейку, включавшую Narzo 50A и Narzo 50i, которые были представлены в сентябре 2021 года.

Спецификации Realme Narzo 50 включают в себя 6,6-дюймовый дисплей разрешением HD+ при частоте обновления до 120 Гц, чипсет Helio G96, 4/6 Гб ОЗУ (LPDDR4x), 64/128 Гб встроенной памяти (UFS 2.1) и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. В круглом вырезе дисплея разместилась фронтальная камера разрешением 16 Мп. Тыловая камера представлена основным сенсором разрешением 50 Мп, а также двумя сенсорами разрешением 2 Мп (макро, датчик глубины). Набор коммуникационных интерфейсов включает в себя 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB-C и 3,5 мм аудиораъем. Цена Realme Narzo 50 в конфигурации 4+64 Гб – 12 999 индийских рупий, в версии 6+128 Гб – 15 999 рупий. Начало продаж – 3 марта.