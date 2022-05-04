Микроэлектроника: Выручка от продаж полупроводников продолжает расти

MForum.ru
04.05.2022,
Продажи полупроводников в мире продолжают рост — в 1q2021 они выросли на 23% год к году, такой оценкой делится Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA).
Мировые продажи полупроводников в первом квартале 2022 года по оценкам SIA составили $151,7 млрд, что на 23,0% больше, чем 1q2021, но на 0,5% меньше, чем в 4q2021. Объем продаж полупроводников в марте 2022 года составил $50,6 млрд, что на 1,1% больше, чем в феврале 2022. Оценки объемов рынка выполняются организацией World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) и представляют собой трехмесячное скользящее среднее. На долю компаний, входящих в SIA, приходится 99% полупроводниковой промышленности США по выручке и почти две трети неамериканских фирм по производству микросхем.
Помимо годового роста продаж в Америке (+40,1%), продажи выросли по сравнению с мартом 2021 года в Европе (+25,7%), Японии (+20,4%), Азиатско-Тихоокеанском регионе/всех других странах (+17,9%) и Китае (+17,3%). Ежемесячные продажи выросли в Азиатско-Тихоокеанском регионе/всех других странах (+2,9%), Европе (+2,6%), Японии (+1,4%) и Китае (+1,0%), но немного снизились в Северной и Южной Америке (-1,5%). \\
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теги: мировой рынок полупроводников оценки SIA
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