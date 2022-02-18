Микроэлектроника: Китай остается страной с крупнейшим в мире рынком полупроводников и показывает рост продаж на 27,1% по итогам 2021 года

MForum.ru
18.02.2022,
Согласно данным Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA) на которые ссылается jw.ijwei.com, объем продаж полупроводников в Китае в 2021 году составил $192,5 млрд, увеличившись на 27,1%.
SIA оценивает размер глобального рынка продаж полупроводников в $555,9 млрд (+26,2%) по итогам 2021 года, что остается самым высоким показателем за всю историю последних десятилетий.
В 2021 году годовой объем продаж вырос также в Европе - на 27,3%, в АТР и во всех ближайших регионах - на 25,9% и в Японии - на 19,8%. Наибольший рост показал рынок Америки - на 27,4%.
Рост продаж отражает, как резко выросший спрос на полупроводники, так и рост загрузки мощностей производителей, который практически достиг предельных показателей для существующих производственных мощностей. Это стимулировало производителей к наращиванию инвестиций в строительство новых мощностей. Эффект от этого мы увидим уже в конце 2022 года и далее в 2023-2024 годах.
По данным SIA, в 2021 году во всем мире было продано 1,15 трлн полупроводниковых устройств, причем максимальный рост наблюдался в сфере чипов для автомобилей, где объемы продаж выросли до $26.4 млрд (+34% гг).
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теги: микроэлектроника оценки рынка статистика мировой рынок полупроводников рынок Китая
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