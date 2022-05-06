Анонсы: Начались продажи смартфона Infinix Smart 6

06.05.2022, MForum.ru

На индийском рынке стартовали продажи смартфона Infinix Smart 6. Новинка относится к бюджетным устройствам, однако оно стало первым смарфоном с антибактериальной конструкцией задней панели (как именно это реализовано, не уточняется, видимо речь о специальном покрытии).

В активе Infinix Smart 6 присутствуют 6,82-дюймовый дисплей разрешением HD+ и максимальной яркостью 500 нит, чипсет MediaTek Helio A22, 2 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с максимальной мощностью быстрой зарядки 10 Вт. Тыловая камера сдвоенная, основной сенсор 8 Мп, также присутствует датчик глубины сцены. Разрешение фронтальной камеры – 5 Мп. Также отметим наличие дактилоскопического сенсора на боковой панели. ОС – Android 11 Go Edition. В Индии купить новинку в цветах Heart Of Ocean, Polar Black и Starry Purple можно за 7 499 рупий.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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