Анонсы: Infinix Note 12 VIP получит зарядку мощностью 120 Вт и 108 Мп камеру

MForum.ru
18.05.2022,
Компания Infinix анонсировала смартфон Note 12 VIP. Новика стала первым устройством производителя с поддержкой быстрой зарядки Hyper Charge мощностью 120 Вт. Время зарядки от 0 до 100 % составляет всего 17 минут. 10-минутной подзарядки достаточно для 5 просмотра видео в течение 5 часов.
Емкость АКБ – 4500 мАч. За аккумулятором следят 103 функции защиты в телефоне и зарядном устройстве, включая 18 датчиков температуры внутри телефона. Согласно информации Infinix, батарея VIP сохранит 85% своей емкости после 800 циклов зарядки.
Infinix Note 12 VIP получил 6,7-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Вт, поддержкой 10-битного цвета и охватом 100% DCI-P3.
Тыловая камера представлена основным сенсором разрешением 108 Мп, 13 Мп вспомогательным с ультраширокоугольной оптикой, а также датчиком глубины и системой лазерной автофокусировки. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.
Основа железа Infinix Note 12 VIP – 12 нм чипсет Helio G96. Объем ОЗУ – 8 Гб ОЗУ, которые могут быть дополнены 5 Гб виртуальной памяти. Цена Infinix Note 12 VIP составит порядка $300.
© Антон Печеровый,
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