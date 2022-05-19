Анонсы: Realme Narzo 50 5G и 50 Pro 5G представлены официально

19.05.2022, MForum.ru

В Индии состоялась презентация смартфонов Realme Narzo 50 5G и 50 Pro 5G. Новинки представляют собой вариации ранее выпущенных под брендом Realme устройств. Основой Narzo 50 5G стал Realme Q5i, а Narzo 50 Pro 5G основан на Realme 9.

В активе Realme Narzo 50 5G присутствуют 6,6-дюймвовый дисплей разрешением 2408 x 1080 точек с частотой обновления 90 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 810, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, сдвоенная тыловая камера с 48 Мп основным сенсором (вторая – 2 Мп монохромная), 8 Мп фронтальная камера и АКБ ёмкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт.

Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения. Цена новинки стартует от 13 999 индийских рупий за версию 4+64 Гб.

Realme Narzo 50 Pro 5G оснащен 6,4-дюймовым SuperAMOLED-экраном разрешением 2400x1800 точек с частотой обновления до 90 Гц и подъэкранным дактилоскопическим сенсором, чипсетом MediaTek Dimensity 920, 6/8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, строенной тыловой камерой (48 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп макро), 16 Мп фронтальной камерой и АКБ ёмкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Цена – 19 999 / 21 999 рупий, в зависимости от объема оперативной памяти – 6 или 8 Гб. ОС обоих устройств - Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0 из коробки.