Анонсы: Realme Narzo 50 5G и 50 Pro 5G представлены официально

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Анонсы: Realme Narzo 50 5G и 50 Pro 5G представлены официально

19.05.2022, MForum.ru

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В Индии состоялась презентация смартфонов Realme Narzo 50 5G и 50 Pro 5G. Новинки представляют собой вариации ранее выпущенных под брендом Realme устройств. Основой Narzo 50 5G стал Realme Q5i, а Narzo 50 Pro 5G основан на Realme 9.

Анонсы: Realme Narzo 50 5G и 50 Pro 5G представлены официально

В активе Realme Narzo 50 5G присутствуют 6,6-дюймвовый дисплей разрешением 2408 x 1080 точек с частотой обновления 90 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 810, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, сдвоенная тыловая камера с 48 Мп основным сенсором (вторая – 2 Мп монохромная), 8 Мп фронтальная камера и АКБ ёмкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт.

Анонсы: Realme Narzo 50 5G и 50 Pro 5G представлены официально

Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения. Цена новинки стартует от 13 999 индийских рупий за версию 4+64 Гб.

Анонсы: Realme Narzo 50 5G и 50 Pro 5G представлены официально

Realme Narzo 50 Pro 5G оснащен 6,4-дюймовым SuperAMOLED-экраном разрешением 2400x1800 точек с частотой обновления до 90 Гц и подъэкранным дактилоскопическим сенсором, чипсетом MediaTek Dimensity 920, 6/8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, строенной тыловой камерой (48 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп макро), 16 Мп фронтальной камерой и АКБ ёмкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Цена – 19 999 / 21 999 рупий, в зависимости от объема оперативной памяти – 6 или 8 Гб. ОС обоих устройств - Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0 из коробки.

Анонсы: Realme Narzo 50 5G и 50 Pro 5G представлены официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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