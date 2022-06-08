Микроэлектроника: Первый флагманский процессор с узлами 3нм для смартфонов под Android выпустит не Qualcomm

MForum.ru
08.06.2022,
Это пока что не более, чем намерение, но оно вполне может реализоваться в виде процессора Samsung Exynos 2300, рассказывают в Gizchina.com. Не самая приятная новость для американской компании, которая долгие годы лидирует на рынке чипов для мобильных устройств. До сих пор Samsung устраивала роль догоняющей компании, более того, южнокорейский производитель закупал чипы Qualcomm, хотя и занимался массовым выпуском собственных аналогов.
На этот раз, похоже, ситуация меняется. Samsung разрабатывает чип следующего поколения Exynos 2300 (кодовое имя Quadra, номер модели — S5E9935). Ключевое отличие — использование узлов 3нм, что обещает повышение производительности и снижение энергопотребления. Выпуск такого чипа стал возможен в результате освоения полупроводниковым производством Samsung технологии GAA (gate-all-around) благодаря закупленному у ASML оборудованию EUV.
Скорее всего, это будет первый чип 3нм для смартфонов под Android, а его показатели будут лучше, чем у Exynos 2200. В новой SoC — применена новая архитектура центрального процессора, лицензированная ARM, а также новый графический процессор AMD Radeon. Вероятнее всего мы увидим этот чип в серии Galaxy S23 в первой половине 2023 года (как обычно, наряду с версией этого же смартфона на базе Qualcomm).
Что же, впору говорить, что южнокорейцы наконец «сделали» Qualcomm? Нет, пока что нет оснований для таких заявлений. Дьявол, как обычно, кроется в деталях. Может статься, что даже переход на GAA 3нм не позволит производству Samsung решить некоторые из проблем, которые в последнее время мешали продуктам компании успешно конкурировать с продуктами Qualcomm. Не зря Qualcomm предпочитает выпускать свои топовые чипы на фабе TSMC, а не на фабах Samsung Electronics. Как и Apple. И все же — это очередной «звоночек» американцам, напоминающий о том, что чтобы оставаться лидером, нельзя просто идти вперед — нужно постоянно бежать, причем быстрее других участников забега — Mediatek и Samsung Electronics.
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теги: микроэлектроника Samsung 3нм
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