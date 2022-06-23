Это интересно: Цены Nothing Phone (1) на аукционе превысили $2600

23.06.2022, MForum.ru

Nothing готовится к выпуску своего первого смартфона через пару недель. Однако перед его запуском компания объявила аукцион на первые 100 единиц модели Phone (1). Cамые высокие ставки на нем превысили весьма серьезные 2600 долларов США.

Аукцион на StockX от Nothing прошел с 21 по 23 июня 2022 года. Купить на нем можно было модели ограниченного выпуска с выгравированными лазером номерами от 1 до 100. За счет эксклюзивности товара и созданного маркетингового шума, ставки значительно превысили фактическую розничную стоимость смартфона.

Самые высокие ставки достигли колоссальных 2679 долларов США. Напомню, это ближе к цене складных смартфонов высокого класса, таких как топовый вариант Samsung Galaxy Z Fold 3. Отправить устройства победителям аукциона производитель пообещал в течение 35 рабочих дней.

Анонс Nothing Phone (1) ожидается 12 июля, а его розничная цена может составить порядка $400. Основными рынками для новинки станут Европа и Великобритания, в США релиз устройства пока не планируется.