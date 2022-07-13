Анонсы: Nothing Phone (1) представлен официально

MForum.ru
13.07.2022,
Карл Пей провел презентацию смартфона Nothing Phone (1). Новинка позиционируется как устройство со сбалансированным «железом», небольшим весом (193,5 г.) и набором интересных фич. К примеру, светодиодных индикаторов для уведомлений и рингтонов.
В активе Nothing Phone (1) присутствуют 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400x1080 точек с частотой обновления до 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 778G+, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт и беспроводной зарядкой 15 Вт.
В отверстии слева дисплея разместилась 16 Мп фронтальная камера. Тыловая камера сдвоенная, причем разрешение обоих сенсоров – 50 Мп. Основной сенсор – Sony IMX766 (1/1.56", f/1.88, OIS+EIS), широкоугольный - Samsung JN1, с углом захвата 114 градусов и автофокусировкой от 4 см, что обеспечивает макросъемку.
Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей, поддержка NFC присутствует. Работает устройство на базе Nothing OS поверх Android 12 (система максимально близка к «чистому» Android).
Цены новинки составят 469 / 499 / 549 евро, в зависимости от объема памяти – 8/128, 8/256, 12/256 Гб, соответственно. Зарядное устройство в комплект поставки не входит, но его можно купить отдельно за 35 евро.
© Антон Печеровый,
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