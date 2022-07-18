Анонсы: Infinix Note 12 Pro 4G представлен официально

18.07.2022, MForum.ru

Доминирующая на африканском рынке компания Transsion официально анонсировала смартфон Infinix Note 12 Pro 4G. Новинка базируется на чипсете MediaTek Helio G99, а ее цена составит порядка $200.

В активе Infinix Note 12 Pro 4G присутствуют 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+, 8 Гб ОЗУ (+5 Гб виртуального ОЗУ), 256 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Тыловая камера базируется на 108 Мп (f/1,8) сенсоре дополненном двумя 2 Мп модулями. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп. Из прочего отметим стереодинамики с поддержкой DTS и наличие NFC.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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