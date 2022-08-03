Анонсы: Бюджетный смартфон Infinix Hot 12 Pro получил экран 90 Гц и 8 Гб ОЗУ

MForum.ru
03.08.2022,
Портфолио компании Infinix пополнил смартфон Hot 12 Pro. Новинка оценена в скромные $140, но может порадовать поддержкой ряда современных функций. В частности, Infinix Hot 12 Pro получил 6,6-дюймиовый IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Разрешение экрана HD+.
Основой «железа» Infinix Hot 12 Pro стал чипсет Unicoc T616. Зато новинка может похвастаться 4 или 8 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти и тыловой камерой с основным сенсором разрешением 50 Мп. В качестве вспомогательного используется сенсор разрешением 2 Мп.
Разрешение фронтальной камеры Infinix Hot 12 Pro составляет 8 Мп. Емкость АКБ – 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Также отметим дактилоскопический сенсор на задней панели. Купить Infinix Hot 12 Pro можно в синем, черном, зеленом и белом цветах.
© Антон Печеровый,
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