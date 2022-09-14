Анонсы: Amazon Kindle 2022 – дисплей 300ppi, 16 Гб памяти и до 6 недель автономности

14.09.2022, MForum.ru

Amazon анонсировала Kindle 2022 с обновленным дизайном, более четким дисплеем и зарядкой через USB Type C.

Новый Kindle начального уровня обладает многими функциями более дорогой модели Paperwhite, такими как 6-дюймовый дисплей E-ink с передней подсветкой и плотностью изображения 300 пикселей на дюйм. Amazon Kindle 2022 немного меньше модели Paperwhite: 157,8 x 108,6 x 8,0 мм и весит 158 граммов.

Amazon удваивает встроенное хранилище с 8 ГБ до 16 ГБ, а автономность оценивается до 6 недель при 30 минутах чтения в день и отключенной беспроводной связи. Подключение зарядного устройства осуществляется через USB-C, что является долгожданным улучшением по сравнению с предыдущим Kindle начального уровня.

Кроме того, Amazon также может похвастаться использованием в новинке 30-75% переработанного пластика и 90% переработанного магния.

Amazon Kindle 2022 выпускается в черном и джинсово-синем цветах и предлагается по цене 99,99 долларов США / 99,99 евро / 84,99 фунтов стерлингов с рекламой и 119,99 долларов США / 109,99 евро / 94,99 фунтов стерлингов без рекламы. Прием предварительных заказов уже начался, продажи стартуют 12 октября.