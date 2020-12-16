Анонсы: Xiaomi анонсировала электронную книгу Mi Reader Pro

16.12.2020, MForum.ru

Компания Xiaomi пополнила свое портфолио электронной книгой Mi Reader Pro. Новинка стала серьезным обновлением базовой модели Mi Reader, которая является прямым конкурентом Amazon Kindle Oasis.

В частности Mi Reader Pro поставляется с большим экраном (e-ink, 7,8 дюйма,330ppi ) c возможностью настроить цветовой тон дисплея для более комфортного чтения. Светодиодная подсветка экрана получила 24 уровня регулировки яркости. Внутри нашлось место для 2 Г ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 4-ядерного процессор и ОС Android 8.1 Oreo. Несмотря на возраст Oreo, вполне возможно, что его будет достаточно для обеспечения удовлетворительного опыта чтения электронных книг.

Коммуникационные возможности включают в себя Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Поддерживаются местные китайские платформы, такие как Baidu и WeChat Reading. Кроме того, Xiaomi реализовала некоторые из своих собственных голосовых функций Xiao AI, функцию голосового поиска, а пользователи могут передавать книги с телефона, если оба устройства находятся в одной беспроводной сети. Mi Reader Pro поддерживает все известные форматы файлов, такие как .txt, .epub, .pdf, и даже документы Microsoft Office. В устройстве установлена батарея емкостью 3200 мАч, которая обеспечивает до 70 дней работы в режиме ожидания. Mi Reader Pro поставляется только в черном цвете, цена 1299 юаней. К сожалению, пока новинка доступна только в Китае. Надеемся, что в ближайшие месяцы она выйдет на международные рынки.