Анонсы: Xiaomi анонсировала электронную книгу Mi Reader Pro

MForum.ru
16.12.2020,
Компания Xiaomi пополнила свое портфолио электронной книгой Mi Reader Pro. Новинка стала серьезным обновлением базовой модели Mi Reader, которая является прямым конкурентом Amazon Kindle Oasis.
В частности Mi Reader Pro поставляется с большим экраном (e-ink, 7,8 дюйма,330ppi ) c возможностью настроить цветовой тон дисплея для более комфортного чтения. Светодиодная подсветка экрана получила 24 уровня регулировки яркости. Внутри нашлось место для 2 Г ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 4-ядерного процессор и ОС Android 8.1 Oreo. Несмотря на возраст Oreo, вполне возможно, что его будет достаточно для обеспечения удовлетворительного опыта чтения электронных книг.
Коммуникационные возможности включают в себя Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Поддерживаются местные китайские платформы, такие как Baidu и WeChat Reading. Кроме того, Xiaomi реализовала некоторые из своих собственных голосовых функций Xiao AI, функцию голосового поиска, а пользователи могут передавать книги с телефона, если оба устройства находятся в одной беспроводной сети. Mi Reader Pro поддерживает все известные форматы файлов, такие как .txt, .epub, .pdf, и даже документы Microsoft Office. В устройстве установлена батарея емкостью 3200 мАч, которая обеспечивает до 70 дней работы в режиме ожидания. Mi Reader Pro поставляется только в черном цвете, цена 1299 юаней. К сожалению, пока новинка доступна только в Китае. Надеемся, что в ближайшие месяцы она выйдет на международные рынки.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
17.09. [Новости компаний] 5G: Telefonica и Rakuten договорились о сотрудничестве на почве Open RAN / MForum.ru
09.07. [Новинки] Слухи: Представлена Xiaomi inkPad X 10″ Super Reading eBook / MForum.ru
10.01. [Новинки] CES 2020: Hisense Color – смартфон с цветным e-ink-дисплеем / MForum.ru
19.12. [Новости компаний] RFID: ViewTag выбрала технологию Powercast для своих многоразовых багажных бирок / MForum.ru
11.09. [Новости компаний] Телеком: Билайн помог покупателям сэкономить в июле около 200 млн рублей на покупках смартфонов / MForum.ru
17.12. [Новинки] Слухи: Защищенный смартфон Hisense D50 5G замечен в TENAA / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y30 Standard Edition представлен в Китае / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi анонсировала электронную книгу Mi Reader Pro / MForum.ru
16.12. [Новинки] Слухи: Huawei Nova 8 Pro получит новый дизайн / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo iQOO U3 получил 6.6-дюймовый дисплей 90 Гц и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: Nokia 5.4 представлен официально / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: Nokia C1 Plus с Android 10 (Go edition) оценили в €69 / MForum.ru
15.12. [Новинки] Это интересно: LG Rollable, LG Rainbow и LG Q83 будут представлены в первой половине 2021 года / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A12 появился в России / MForum.ru
14.12. [Новинки] Cлухи: Moto G Stylus 2021 засветился в Amazon / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M12 с АКБ 7000 мАч замечен в Geekbench / MForum.ru
11.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi анонсировала смарт-часы Mi Watch Lite / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: Tianyi No. 1 5G – 5G-смартфон за 999 юаней / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон Vivo Y52s с 90 Гц дисплеем представлен официально / MForum.ru
09.12. [Новинки] Слухи: ASUS ROG Phone на чипсете Snapdragon 888 замечен в бенчмарках / MForum.ru
09.12. [Новинки] Слухи: В сеть попали пресс-фото Samsung Galaxy A52 5G / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Cubot C3 – смарт-часы за $33 / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Gionee K30 Pro недорогой смартфон с 8 Гб ОЗУ / MForum.ru
08.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi тизерит Redmi 9 Power / MForum.ru
08.12. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла важные подробности об Oppo Find X3 Pro / MForum.ru