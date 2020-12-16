Анонсы: Xiaomi анонсировала электронную книгу Mi Reader Pro

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Анонсы: Xiaomi анонсировала электронную книгу Mi Reader Pro

16.12.2020, MForum.ru

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Компания Xiaomi пополнила свое портфолио электронной книгой Mi Reader Pro. Новинка стала серьезным обновлением базовой модели Mi Reader, которая является прямым конкурентом Amazon Kindle Oasis.

Анонсы: Xiaomi анонсировал электронную книгу Mi Reader Pro

В частности Mi Reader Pro поставляется с большим экраном (e-ink, 7,8 дюйма,330ppi ) c возможностью настроить цветовой тон дисплея для более комфортного чтения. Светодиодная подсветка экрана получила 24 уровня регулировки яркости. Внутри нашлось место для 2 Г ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 4-ядерного процессор и ОС Android 8.1 Oreo. Несмотря на возраст Oreo, вполне возможно, что его будет достаточно для обеспечения удовлетворительного опыта чтения электронных книг.

Анонсы: Xiaomi анонсировал электронную книгу Mi Reader Pro

Коммуникационные возможности включают в себя Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Поддерживаются местные китайские платформы, такие как Baidu и WeChat Reading. Кроме того, Xiaomi реализовала некоторые из своих собственных голосовых функций Xiao AI, функцию голосового поиска, а пользователи могут передавать книги с телефона, если оба устройства находятся в одной беспроводной сети. Mi Reader Pro поддерживает все известные форматы файлов, такие как .txt, .epub, .pdf, и даже документы Microsoft Office. В устройстве установлена батарея емкостью 3200 мАч, которая обеспечивает до 70 дней работы в режиме ожидания. Mi Reader Pro поставляется только в черном цвете, цена 1299 юаней. К сожалению, пока новинка доступна только в Китае. Надеемся, что в ближайшие месяцы она выйдет на международные рынки.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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