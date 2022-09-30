Анонсы: Infinix Zero 20 и Note 12 2023 представлены официально

MForum.ru
30.09.2022,
Компания Infinix представила два новых смартфона - Zero 20 и Note 12 2023. Обе новинки работают под управлением Android 12 с оболочкой XOS 10.6, а их «железо» базируется на чипсете MediaTek Helio G99 дополненном 8 Гб ОЗУ.
Диагонали экраном обоих новинок 6,7-дюйма при разрешении 2400x1080 точек и частоте обновления 90 Гц. Технология экрана в обоих случаях AMOLED. Объем встроенной памяти Infinix Zero 20 составляет 128 Гб, а Note 12 2023 – 256 Гб. Также отличается емкость аккумулятора – 4500 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт для Infinix Zero 20, тогда как Infinix Note 12 2023 оснащен АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт.
Но ключевое отличие заключается в камере. Infinix Note 12 2023 оснащен 16 Мп фронтальной камерой и строенной тыловой в конфигурации 50 Мп основной, 2 и 0,08 Мп вспомогательные. Infinix Zero 20 заметно интереснее – 60 Мп фронтальная камера, 108 Мп основной сенсор тыловой камеры. В качестве вспомогательных используются сенсоры разрешением 13 и 2 Мп.
Обе новинки поддерживают NFC и оснащены дактилоскопическими сенсорами на боковом торце. Цена Infinix Zero 20 составляет €322, тогда как Infinix Note 12 2023 обойдется в €218.
© Антон Печеровый,
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