Анонсы: Infinix Zero Ultra с 200 Мп камерой и зарядкой 180 Вт представлен официально

MForum.ru
07.10.2022,
Портфолио компании Infinix пополнил смартфон Zero Ultra, получивший 6,8-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей разрешением 2400х1080 точек. Дактилоскопический сенсор встроен в экран. Впрочем, это не единственная флагманская «фишка» этого середнячка.
Следующий заслуживающий внимания элемент – строенная тыловая камера, получившая 200 Мп сенсор Samsung HP1. В качестве дополнительных используются 13 Мп сенсором с широкоугольной оптикой и 2 Мп сенсором, роль которого не раскрывается. Разрешение фронтальной камеры новинки 32 Мп.
В части аппаратной платформы речь идет о MediaTek Dimensity 920, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4500 мАч. Привлекает внимание мощность быстрой зарядки, которая составляет 180 Вт. Как заявляет производитель, зарядить устройство до 100% можно всего за 12 минут.
Купить Infinix Zero Ultra в черном и белом цветах можно по цене $520.
© Антон Печеровый,
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