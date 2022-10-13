Анонсы: Infinix Hot 20 с 6,82-дюймовым 90 Гц дисплеем представлен официально

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Анонсы: Infinix Hot 20 с 6,82-дюймовым 90 Гц дисплеем представлен официально

13.10.2022, MForum.ru

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Бренд Infinix пополнил свое портфолио смартфоном Hot 20. Новинка относится к бюджетному сегменту.

Анонсы: Infinix Hot 20 с 6,82-дюймовым 90 Гц дисплеем представлен официально

Infinix Hot 20 оснащен 6,82-дюймовым IPS-дисплеем с круглым вырезом под фронтальную камеру. Разрешение экрана составляет HD+ (720 x 1640 пикселей) с соотношением сторон 20,5:9. Дисплей поддерживает частоту обновления 90 Гц и частоту дискретизации касания 180 Гц.

В основе аппаратной платформы Hot 20 лежит чипсет MediaTek Helio G85, который может быть дополнен 4 или 6 Гб оперативной памяти, а также 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 18 Вт через USB-C. Дактилоскопический сенсор Infinix Hot 20 размещен на боковом торце. В программной части Hot 20 речь идет об ОС Android 12 и XOS 10.6.

Разрешение фронтальной камеры новинки составляет 8 Мп. На задней панели устройства разместилась тыловая камера с 50 Мп основным сенсором и парой вспомогательных для реализации AI-алгоритмов работы с фото.

Новинка уже появилась на рынке Таиланда по цене 4799 батов (~ $126) и 5399 батов (~$142) за версии с 4 и 6 Гб ОЗУ. Цветовая грамма модели включает в себя 4 цвета – черный Sonic Black, белый Legend White, голубой Tempo Blue и пурпурный Fantasy Purple.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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