Развитие сетей: МегаФон обеспечил связью Нопопокровку и Никольск в Красноярском крае

27.10.2022, MForum.ru

Совсем недавно МегаФон сообщал о построенном покрытии GSM/LTE в селах Малое озеро и Большое озеро, а также в деревне Ершово Шарыповского района. Сегодня компания рассказывает о том, что сотовая связь и мобильный интернет пришли также в Новопокровку Иланского района и Никольск Абанского района. Средняя скорость мобильного интернета 4G, доступная примерно 800 жителям Новопокровки и Никольска - 30 Мбит/c.

Фото: Max Sudyin на Unsplash

Проект реализован МегаФоном в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями.

«В этом году за краевые деньги базовые станции построены уже в 14 селах и деревнях. До конца года мы планируем обеспечить мобильной связью и интернетом еще 11, что в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом. Решение о дополнительном финансировании программы на эти цели было принято Губернатором края. Также глава региона поддержал инициативу о продолжении реализации проекта в будущем, чтобы как можно быстрее устранить цифровое неравенство на территории края», – говорит Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края.

«Мы видим, как востребованы услуги связи в отдаленных районах, насколько запуск сети – долгожданное событие для сельчан. Поэтому базовые станции для жителей Новопокровки и Никольска МегаФон построил в кратчайшие сроки. Также новые телеком-объекты мы проектировали с «запасом» по емкости, чтобы обеспечить высокую скорость интернета и качество голосовых звонков даже в часы пиковой нагрузки на сеть», – отмечает Андрей Ким, директор МегаФона в Красноярском крае.

пресс-релиз МегаФон

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теги: телеком МегаФон развитие сетей Красноярский край