Анонсы: Nothing Phone (1) появился в России

08.11.2022, MForum.ru

В российских интернет-магазинах появился смартфон Nothing Phone (1). Напомню, это новинка позиционируется как устройство со сбалансированным «железом», небольшим весом (193,5 г.) и набором интересных фич. К примеру, светодиодных индикаторов для уведомлений и рингтонов.

В активе Nothing Phone (1) присутствуют 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400x1080 точек с частотой обновления до 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 778G+, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт и беспроводной зарядкой 15 Вт.

В отверстии слева дисплея разместилась 16 Мп фронтальная камера. Тыловая камера сдвоенная, причем разрешение обоих сенсоров – 50 Мп. Основной сенсор – Sony IMX766 (1/1.56", f/1.88, OIS+EIS), широкоугольный - Samsung JN1, с углом захвата 114 градусов и автофокусировкой от 4 см, что обеспечивает макросъемку.

Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей, поддержка NFC присутствует. Работает устройство на базе Nothing OS поверх Android 12 (система максимально близка к «чистому» Android).

Российские цены очень сильно варьируются. В ряде магазинов на Яндекс.Маркет Nothing Phone (1) можно приобрести по цене порядка 30-33 тысяч рублей, другие держат «рекомендованную» цену почти в 60 тысяч.