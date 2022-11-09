Анонсы: Infinix Zero 5G 2023 засветился на официальном сайте

MForum.ru
09.11.2022,
На сайте производителя на какое-то время появилась информация о смартфоне Infinix Zero 5G 2023. Возможно, информация была случайно раскрыта раньше срока. Технически новинка близка к Infinix Zero 5G, но получила иной чипсет и изменения в конфигурации тыловой камеры.
«Сердцем» Infinix Zero 5G 2023 стал чипсет MediaTed Dimensity 1080, тогда как его предшественник базировался на MediaTek Dimensity 900. Объем ОЗУ – 8 Гб, встроенной памяти 256 Гб. За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт.
Диагональ экрана 6,78 дюйма, его разрешение составляет 2460х1080 точек при частоте обновления 120 Гц. В круглом вырезе дисплея разместилась 16 Мп фронтальная камера с двойной светодиодной вспышкой. Тыловая камера представлена 50 Мп основным сенсором и двумя вспомогательными 2 Мп (макро, глубина сцены).
Информации о цене и сроках начала продаж пока нет
© Антон Печеровый,
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