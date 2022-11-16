Анонсы: LeEco Y1 Pro+ оценен в $70

16.11.2022, MForum.ru

Некогда популярный и амбициозный бренд LeEco, переживающий трудные времена, анонсировал смартфон LeEco Y1 Pro+, внешне напоминающий iPhone 13. Однако, цена новинки куда более демократичная - $70.

Внутри все достаточно скромно: 6,5-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1560 х 720 пикселей, чипсет Unisoc Tiger T610, 4 Гб ОЗУ, 64/128/256 Гб встроенной памяти, 8 Мп тыловая камера (второй глазок - имитация) и 5 Мп фронтальная. Емкость АКБ – 4000 мАч, быстрой зарядки нет, максимальная мощность заряда – 10 Вт. Толщина LeEco Y1 Pro+ - 9,5 мм, вес – 195 грамм. Купить новинку можно за 70/85/100 долларов за версии с 64/128/256 Гб памяти, соответственно.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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